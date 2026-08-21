Iberdrola eleva a 26 sus oficinas en Extremadura y prepara otra apertura en Badajoz

Iberdrola ha reforzado su presencia física en Extremadura con una ampliación del 25% de su red de atención presencial durante los últimos meses, un crecimiento que ha situado en 26 el número de oficinas repartidas entre las provincias de Cáceres y Badajoz. La compañía prevé, además, incorporar próximamente un nuevo punto en Badajoz capital.

La ampliación responde, según ha informado la empresa, al objetivo de facilitar las gestiones de hogares y empresas y ofrecer asesoramiento personalizado a los clientes. En estos establecimientos pueden realizarse consultas relacionadas con contratos, suministros, facturas, tarifas y otros servicios vinculados al consumo energético.

La red se distribuye actualmente entre 11 oficinas en la provincia de Cáceres y 15 en la de Badajoz, aunque esta última cifra aumentará a 16 cuando entre en funcionamiento el establecimiento proyectado en la capital pacense.

Once oficinas en Cáceres

En la provincia cacereña, Iberdrola dispone de tres oficinas en Cáceres capital y dos en Plasencia. A ellas se suman establecimientos en Navalmoral de la Mata, Moraleja, Trujillo, Coria, Jaraíz de la Vera y Miajadas.

En estos puntos, los usuarios pueden recibir información y realizar directamente distintas gestiones relacionadas con sus contratos energéticos. La compañía ha señalado que la ampliación de su presencia física pretende complementar otros canales de atención y mantener un contacto presencial con los clientes que opten por este servicio.

La provincia de Badajoz concentra actualmente el mayor número de establecimientos, con 15 oficinas. Tres se encuentran en Badajoz capital, dos en Mérida y otras dos en Zafra. La red se completa con puntos de atención en Don Benito, Villanueva de la Serena, Almendralejo, Villafranca de los Barros, Jerez de los Caballeros, Castuera, Montijo y San Vicente de Alcántara.

Además, Iberdrola ha anunciado la próxima apertura de otro establecimiento en Badajoz capital, con lo que la provincia pasará a disponer de 16 oficinas.

Del autoconsumo a la aerotermia

La actividad de estos establecimientos no se limita a las gestiones habituales relacionadas con contratos o facturación. La compañía ofrece también asesoramiento sobre planes de electricidad y gas para hogares y empresas, así como información sobre otras soluciones energéticas.

Entre ellas se encuentran el autoconsumo, las comunidades solares, los puntos de recarga para vehículos eléctricos y su instalación en viviendas, la climatización, la aerotermia y la rehabilitación energética.

Los usuarios también pueden consultar las características de Asistente Smart, una herramienta de Iberdrola destinada a controlar y optimizar el consumo energético tanto en viviendas como en negocios.

Otros 13 puntos comerciales

A las 26 oficinas de atención presencial se añaden otros espacios destinados específicamente a la comercialización y contratación de productos y servicios. Iberdrola cuenta con presencia en los ocho centros Carrefour de Extremadura y en cinco establecimientos de Leroy Merlin, lo que representa otros 13 puntos comerciales distribuidos por la comunidad autónoma.

Con la ampliación realizada durante los últimos meses, la compañía ha situado su red de atención presencial en 26 oficinas, a las que próximamente se sumará una más, mientras mantiene esos otros puntos comerciales en grandes superficies de la región.