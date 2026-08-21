Los incendios dejaron casi 2,75 millones de euros en indemnizaciones agrarias en Extremadura desde 2017

El fuego no termina cuando se apagan las llamas. Detrás quedan cultivos perdidos, explotaciones dañadas y parcelas que tardarán tiempo en recuperar su actividad. En Extremadura, los incendios forestales provocaron entre 2017 y 2025 el pago de 2.749.470 euros en indemnizaciones de seguros agrícolas y ganaderos, según los datos facilitados por Agroseguro.

La cifra adquiere especial relevancia en un verano en el que los incendios están castigando con fuerza diferentes puntos del país. En el conjunto de España, más de 116.500 hectáreas agrícolas han resultado afectadas por el fuego durante la última década, entre 2017 y lo que va de 2026.

Solo hasta el pasado 17 de agosto, Agroseguro había recibido declaraciones de siniestro correspondientes a 15.842 hectáreas agrícolas quemadas durante este año, un volumen que sitúa a 2026 entre los ejercicios más duros del periodo reciente.

Entre 2017 y 2025, Agroseguro abonó más de 20 millones de euros en toda España por seguros agrícolas y pecuarios activados a consecuencia de incendios. De esa cantidad, cerca de 2,75 millones correspondieron a Extremadura.

Las previsiones para este año apuntan además a que las indemnizaciones agrícolas por incendios superarán los dos millones de euros en el conjunto del país.

Sumando los daños agrícolas y las 593 declaraciones registradas en explotaciones ganaderas por accidentes vinculados al fuego, el volumen acumulado de indemnizaciones de la última década se situaría ya por encima de 22,6 millones de euros.

2026, camino de otro año especialmente duro

La superficie agrícola siniestrada durante este ejercicio convierte ya a 2026 en el segundo año con mayor extensión afectada de la última década, únicamente por detrás de 2025, cuando se alcanzaron las 20.740 hectáreas.

Los daños de este año se reparten por 41 provincias españolas y han golpeado especialmente a los cultivos herbáceos, sobre todo al cereal de invierno.

Las llamas, sin embargo, han alcanzado una veintena de producciones diferentes, entre ellas girasol, leguminosas, frutos secos, viñedo y explotaciones forestales.

Entre los episodios más graves registrados en los últimos años figuran los incendios de León de agosto de 2025, que afectaron a 719 hectáreas agrícolas, y los de la Sierra de la Culebra, en Zamora, en 2022, donde resultaron dañadas unas 700 parcelas y 856 hectáreas de cultivos herbáceos y viñedo.

El seguro también cubre los cortafuegos

Agroseguro ha recordado que la cobertura frente a los incendios está incluida de manera básica en todas las pólizas agrícolas y pecuarias del sistema español. La protección alcanza tanto las pérdidas de producción y plantaciones como los daños ocasionados a la cabaña ganadera.

En los cultivos herbáceos, el seguro contempla además una circunstancia especialmente habitual durante los grandes incendios: las pérdidas causadas al abrir cortafuegos preventivos durante las labores de extinción.

El productor puede recibir la indemnización independientemente del origen del incendio y de que posteriormente puedan iniciarse reclamaciones contra un posible responsable.

El director del área Técnica de Agroseguro, Félix Novoa, ha señalado que la incidencia del fuego sobre las explotaciones agrarias ha sido "especialmente elevada" durante las dos últimas campañas y ha defendido el seguro como una herramienta fundamental para recuperar la actividad después de un siniestro.

La entidad también ha pedido a agricultores y ganaderos que no accedan precipitadamente a las zonas afectadas. Las declaraciones de daños pueden realizarse cuando las autoridades permitan entrar con seguridad a las explotaciones, tras lo cual se iniciarán las peritaciones correspondientes.