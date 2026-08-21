Marce Solís, creador cultural extremeño: "Pasear por la Ciudad Monumental de Cáceres vacía es uno de mis mayores placeres"

El mes de agosto no es para él sinónimo de descanso. El gestor cultural cacereño Marce Solís vive estos meses entre festivales, proyectos y nuevas ideas, aunque encuentra en la Sierra de Gata su refugio frente al calor. Reivindica el teatro también en verano, disfruta de las ciudades vacías y aprovecha estas semanas para avanzar en un libro sobre arte contemporáneo y espacios abandonados.

Pregunta: ¿Qué significa para usted "hacer el agosto": ganar más, trabajar mejor o disfrutar más?

Respuesta: En el mundo cultural en el que yo me muevo, «hacer el agosto» puede significar tener más bolos (representaciones en el caso del teatro o la danza y conciertos en el de la música). En la vida diaria entiendo que es ganar más de lo habitual en una situación excepcional. Si lo aplicamos a la política, la extrema derecha está haciendo el agosto con el tema de la emigración. Me parece repugnante.

P: ¿Qué cambia este mes en su día a día?

R: Cuando era pequeño o estudiante suponía un cambio completo de costumbres y rutinas y, si estaba en el pueblo, estar de fiesta casi todos los días. Ya siendo mayor, y para quienes nos dedicamos a la cultura, significa más trabajo, porque la mayoría de festivales y eventos se celebran en verano.

P: ¿Cuál es su refugio favorito en Extremadura cuando aprieta el calor?

R: La Sierra de Gata, y en especial el triángulo entre Villasbuenas de Gata, Acebo y Hoyos. Tengo muchos amigos allí y es un paraíso de agua, naturaleza y descanso durante todo el año. Las noches de Gata son las mejores para observar el cielo y las estrellas. Es una delicia dormir al aire libre sin contaminación lumínica.

P: ¿Es de río o de montaña, o por el contrario se va a la playa?

R: En verano, de río y montaña. La playa me gusta mucho más en invierno, para pasear junto al mar. También disfruto de las ciudades desiertas, y uno de mis mayores placeres es pasear con mi perro por la Ciudad Monumental de Cáceres cuando no hay nadie.

P: ¿Qué mito del verano le gustaría desmontar?

R: Muchos, pero sobre todo el que sostiene que en agosto la gente no va al teatro en las ciudades pequeñas. No entiendo por qué cierran los teatros. El teatro y la danza se disfrutan igual en verano que en invierno.

P: ¿Desconecta en agosto?

R: No. El calor asfixiante también asfixia las ganas de trabajar y crear. Ahora estoy ultimando un libro que editará la Diputación de Cáceres sobre ‘Contenedores de Arte’, un proyecto que he coordinado durante diez años sobre arte contemporáneo y reutilización cultural de espacios abandonados.

P: ¿Qué libro está leyendo?

R: Para documentarme sobre el libro de ensayo he leído mucho sobre arte, mundo rural y los llamados «no museos». Para distraerme estoy con dos libros de humor: ‘La intriga del funeral inconveniente’, de Eduardo Mendoza, y ‘Less’, de Andrew Sean Greer. Creo que, como las bicicletas, el humor es para el verano: puedes leer un capítulo, dejarlo para darte un baño y luego continuar.

P: ¿Qué canción resume su mejor verano?

R: Cada época y cada edad tienen su canción del verano. En tiempos de fiestas y verbenas, desde Fórmula V con ‘Eva María’ hasta Radio Futura con ‘Escuela de calor’, pasando por Ladilla Rusa con ‘KITT y los coches del pasado’. Después está la música que escuchaba en festivales, como ‘Emborracharme’, de Lori Meyers, o ‘Toro’, de El Columpio Asesino, a los que he visto varias veces en citas como el Contempopránea.

P: ¿Gazpacho o salmorejo, tortilla de patatas con o sin cebolla, cerveza o vino blanco?

R: Gazpacho. Últimamente estoy descubriendo el de remolacha o el de espárragos. La tortilla sin cebolla y, para beber, cerveza o tinto de verano.

P: ¿A quién invitaría a compartir unos días de verano en Extremadura y qué plan le propondría?

R: A dos músicos que me gustan mucho. A Rodrigo Cuevas lo llevaría a pueblos y alquerías de Las Hurdes, donde seguro que, hablando con los lugareños, sacaría material para un disco, y que lo hiciera acompañado de Joseto, de Acetre, que conoce bien la zona. Y, por pedir, invitaría a mi músico favorito, David Byrne, y lo llevaría a Los Barruecos y a Los Pilones, dos obras de arte naturales.

P: Cuando llegue septiembre, ¿qué le gustaría poder decir que ha conseguido este agosto?

R: Terminar el libro en el que estoy trabajando actualmente y llevarlo a la imprenta. Cuenta cómo el arte y la cultura pueden devolver vida a los pueblos reutilizando edificios abandonados y recuperando la memoria y la creatividad de sus vecinos. Muchas de aquellas obras fueron efímeras y ya no existen, así que el libro será, en cierto modo, el único museo permanente de aquella experiencia.