La tramitación de los decretos urgentes de urbanismo y cámaras de comercio activa la Asamblea en agosto

La tramitación de los decretos-ley urgentes sobre urbanismo y cámaras de comercio aprobados en el último Consejo de Gobierno del curso político ha obligado a la Asamblea de Extremadura a retomar parte de su actividad durante agosto, mes inhábil a efectos parlamentarios. La Mesa de la Cámara ha tenido que declarar hábil el jueves 20 para calificar los escritos y avanzar el procedimiento antes de que expire el plazo legal para convalidar ambas normas.

La reunión de la Mesa se ha celebrado de forma telemática con dos puntos en el orden del día: la habilitación de la jornada y la calificación de los escritos parlamentarios. La decisión permitió continuar unos trámites que, en condiciones normales, habrían quedado interrumpidos hasta septiembre, ya que los periodos ordinarios de sesiones en Extremadura comprenden de enero a julio y de septiembre a diciembre.

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Plazos al límite

La Cámara ha fijado ahora un pleno no programado para el viernes 4 de septiembre, en el que se someterán a convalidación los dos decretos leyes aprobados por el Consejo de Gobierno el 28 de julio y en vigor desde el 5 de agosto tras su publicación un día antes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

La fecha elegida coincide con el límite del plazo disponible. El Estatuto de Autonomía establece que los decretos leyes deben ser sometidos a debate y votación de totalidad en la Asamblea durante el mes posterior a su promulgación. Si no reciben el respaldo parlamentario dentro de ese periodo, pierden su vigencia.

Ambos decretos se convalidarán sin problemas gracias a la mayoría parlamentaria del PP y Vox en la Cámara. Acto seguido, el pleno puede acordar su tramitación como proyecto de ley, con el fin de que los grupos de la oposición puedan presentar enmiendas para realizar sus aportaciones.

Novedades urbanísticas

Una de las normas que llegará al pleno es el decreto de actuaciones urgentes en materia de urbanismo, dirigido a agilizar la aprobación y ejecución del planeamiento para impulsar la promoción de vivienda. El texto introduce importantes cambios en la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura, entre ellos la autorización para construir VPO en suelo terciario y transformar bajos de locales comerciales en viviendas.

La segunda norma modifica la legislación autonómica sobre las cámaras oficiales de comercio y el comercio ambulante. Entre otras medidas, amplía de siete a 15 años la duración de las autorizaciones municipales para la venta ambulante, con la posibilidad de solicitar una única prórroga por otro periodo idéntico.

También facilita la transmisión de los permisos a familiares de hasta tercer grado o causahabientes, en las condiciones que establezcan las ordenanzas municipales, y concede a los ayuntamientos un año para adaptar su normativa.

Cámaras de comercio

En cuanto a las cámaras de comercio de Cáceres y Badajoz, el decreto elimina la limitación de mandatos de sus presidencias, suprime la posibilidad del voto delegado y aclara los requisitos para presentar candidaturas a sus órganos de gobierno.

La habilitación del 20 de agosto no supuso la celebración de un pleno extraordinario ni la reanudación general de la actividad de la Asamblea. Se trató de una jornada habilitada específicamente para cumplir los trámites previos. La votación tendrá lugar el 4 de septiembre, una vez iniciado formalmente el nuevo periodo ordinario de sesiones, aunque mediante un pleno que no figuraba en el calendario inicial.