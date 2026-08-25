Un acertante de La Primitiva gana más de 624.000 euros

Un boleto acertante de Primera Categoría (seis aciertos) de La Primitiva ha obtenido un premio de 624.350,67 euros en el sorteo celebrado este lunes, 24 de agosto.

El boleto premiado fue validado en el despacho receptor número 45.465 de Villablino (León), situado en la avenida de Laciana, 44, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado. Se trata del único acertante de Primera Categoría registrado en el sorteo.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 38, 05, 29, 28, 08 y 23, con el 37 como complementario y el 3 como reintegro. El número Joker fue el 8035691.

Además, hubo dos boletos acertantes de Segunda Categoría, con cinco aciertos más el complementario, que recibirán 50.623,03 euros cada uno. Estos fueron validados en Torrevieja (Alicante) y Logroño (La Rioja).

En esta ocasión no hubo acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro), por lo que se genera un bote para el próximo sorteo. Un único acertante de Primera Categoría que además obtuviera la Categoría Especial podría ganar 5 millones de euros.

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La recaudación del sorteo ascendió a 5.723.685 euros. En el resto del reparto se contabilizaron 120 acertantes de tercera categoría, con 1.546,81 euros cada uno; 5.981 de cuarta, con 45,14 euros; y 111.028 de quinta, con 8 euros.