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Amplio dispositivo para localizar a Francisca, una mujer de 77 años desaparecida en Olivenza (Badajoz)

Fue vista por última vez ayer sobre las 11.15 horas y vestía un pantalón vaquero azul y un jersey de manga larga color claro

Las labores de rastreo de la Guardia Civil se han reanudado esta mañana con un operativo reforzado tras una primera fase sin resultados

Francisca, de 77 años, vecina de Olivenza desaparecida ayer.

Francisca, de 77 años, vecina de Olivenza desaparecida ayer. / Redes Sociales

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Mari Carmen Mateos

Mari Carmen Mateos

Badajoz

La Guardia Civil ha reactivado e intensificado las labores de rastreo para dar con el paradero de Francisca, una mujer de 77 años y vecina de Olivenza, cuya desaparición fue denunciada ayer. Según informan los vecinos, la mujer podría encontrarse desorientada, por lo que su pronta localización resulta clave.

La mujer fue vista por última vez sobre las 11.15 horas. En el momento de la desaparición vestía un pantalón vaquero azul y un jersey de manga larga de color claro. Según la información facilitada por la Policía Local de la localidad, Francisca mide aproximadamente 1,58 metros de altura y es de complexión delgada.

La Guardia Civil desplegó ayer una primera fase de búsqueda que no ha ofrecido ningún resultado positivo hasta el momento. Por ello, a primera hora de esta mañana se ha reanudado el operativo con un amplio despliegue de medios humanos y técnicos especializados para batir distintos puntos del municipio.

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La Guardia Civil coordina la búsqueda con la participación de diversas unidades operativas: la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia -USECIC-, el Equipo PEGASO que realiza labores de rastreo aéreas, el Servicio Cinológico con perros adiestrados y patrullas de Seguridad Ciudadana.

Fuente: La Crónica de Badajoz

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