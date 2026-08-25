Encuentran con vida a la vecina de 77 años desparecida en Olivenza (Badajoz)

Olivenza respira tranquila tras horas de angustia. La Guardia Civil ha encontrado hace solo unos minutos sana y salva a la vecina de 77 años que estaba desaparecida desde este lunes por la mañana.

La mujer ha sido localizada por el helicóptero de la Guardia Civil en una zona de siembra paralela a la carretera de Puente Ajuda.

Ha sido atendida por los equipos de Cruz Roja en ese mismo lugar y, aparentemente, no presenta ningún tipo de lesión, aunque se encuentra "débil", según han confirmado fuentes de la comandancia, y será trasladada a un centro sanitario para hacer una valoración más exhaustiva de su estado de salud.

A Francisca se le perdió la pista ayer por la mañana. La Guardia Civil, junto a la Policía Local y Protección Civil de Olivenza y Cruz Roja, pusieron en marcha un dispositivo de búsqueda, al que esta tarde se han unido numerosos vecinos de la localidad. Finalmente, su desaparición ha quedado en un susto.

Desde un primer momento, la hipótesis es que la mujer había salido de su casa y se habría desorientado. La última vez que se la vio fue el lunes sobre las 11.15 horas. Cuando sus familiares se percataron de su ausencia, dieron la voz de alarma y denunciaron su desaparición.

Entonces se inició una búsqueda contrarreloj para tratar de localizarla, que durante esa primera jornada no dio resultados. Las tareas de rastreo se han intensificado desde primera hora de esta mañana, con un amplio despliegue de medios humanos y técnicos que han estado batiendo distintas zonas del municipio y su entorno. En el dispositivo, coordinado por la Guardia Civil, han participado agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic), del equipo Pegaso con sus drones y del servicio cinológico con perros adiestrados en la búsqueda de personas.

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El alcalde de Olivenza, Manuel González Andrade, convocó una reunión de coordinación a primera hora de la tarde y, a través de las redes sociales, los vecinos se han movilizado para colaborar en la batida a partir de esa hora, durante, la que afortunadamente, Francisca ha sido hallada con vida.

Fuente: La Crónica de Badajoz