Fallece una mujer de 68 años en Extremadura por el virus del Nilo Occidental

Una mujer de 68 años ha fallecido a causa del virus del Nilo Occidental en el Hospital de Don Benito, donde se encontraba ingresada. Se trata de la primera víctima mortal este año a causa del virus en la región. Además, el Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado un nuevo caso este martes. Se trata de un varón de 77 años también de la localidad de Don Benito, perteneciente al área de salud de Don Benito-Villanueva de la Serena, que no ha precisado ingreso.

El nuevo contagio eleva a 24 los casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura este año, de los cuales tres permanecen hospitalizados. Dos de ellos están ingresados en el Hospital de Don Benito y uno en Mérida. En el año 2025 se notificaron un total de 39 casos de fiebre del Nilo Occidental en la región y 5 fallecidos.

Desde la dirección del SES se ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos, que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80% de las infecciones en humanos son asintomáticas.

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Recomendaciones

El SES aconseja mantener en buenas condiciones las piscinas, estanques o balsas, y procurar vaciar y evitar que contengan agua objetos como platos debajo de tiestos, jarras, cubos, juguetes, platos de animales domésticos y neumáticos, entre otros. También recomienda tapar recipientes o contenedores con agua en el exterior, así como mantener limpios los canalones de recolección de aguas en los tejados y los desagües de los patios, además de vestir ropa de colores claros y, si es posible, cubrir la mayor zona del cuerpo con manga larga, pantalones largos, calzado cerrado, etcétera. Asimismo, evitar el uso de jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el pelo, ya que pueden atraer insectos, y utilizar repelentes e insecticidas de uso por el público en general, siempre que estén autorizados como loción, espray o pulseras. El SES recomienda la instalación de mosquiteras en puertas y ventanas para evitar así la entrada de mosquitos.