Investigan la muerte de un vecino de Villanueva atropellado en la EX-104

La investigación abierta tras el atropello mortal ocurrido esta madrugada en la EX-104, cerca de Villanueva de la Serena, trata de esclarecer por qué la víctima se encontraba tumbada en plena calzada cuando fue arrollada por un turismo.

El fallecido era un vecino de Villanueva de la Serena de 61 años, conocido como ‘Ito’, que, según fuentes conocedoras del suceso, trabajaba estos días en la feria de La Coronada, municipio que celebra actualmente sus fiestas de San Bartolomé.

El accidente se produjo sobre las 3.15 horas de este martes, a la altura del kilómetro 8 de la EX-104, en las proximidades de Villanueva de la Serena.

De acuerdo con la información recabada, el hombre se encontraba tumbado sobre la calzada cuando un turismo lo arrolló. Las circunstancias previas al impacto son precisamente uno de los principales extremos que intenta aclarar la Guardia Civil.

Las horas previas, clave en la investigación

Los investigadores tratan ahora de reconstruir los movimientos de la víctima y conocer cómo llegó hasta ese punto de la carretera y por qué se encontraba allí a pie durante la madrugada.

También se intenta determinar qué había ocurrido durante las horas anteriores y si el hombre regresaba de La Coronada o había realizado algún otro desplazamiento antes del atropello. Por el momento, estos extremos no han sido aclarados oficialmente.

Numerosas muestras de cariño en redes sociales

A lo largo de este martes se han sucedido también numerosas muestras de cariño y mensajes de condolencia en las redes sociales por parte de vecinos y conocidos de ‘Ito’, que han lamentado su muerte y han recordado su carácter cercano.

Algunos lo han definido como una persona “siempre dispuesta a ayudar” y “muy noble”, mientras que otros han mostrado su sorpresa por lo ocurrido al señalar que habían hablado con él apenas unas horas antes del accidente.

Los mensajes de pésame se han extendido igualmente a sus hermanos, familiares y amigos, en una jornada marcada por la conmoción entre quienes conocían al fallecido.

Hasta el lugar del atropello se desplazó una Unidad Medicalizada de Emergencias del Servicio Extremeño de Salud, aunque los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida del hombre.

También acudieron patrullas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que instruyen las diligencias y mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del atropello.

Noticias relacionadas

El cuerpo del fallecido fue trasladado posteriormente al Instituto de Medicina Legal de Badajoz.