José María Ramírez despeja las dudas y volverá a ser el candidato del PSOE a la Alcaldía de Almendralejo en 2027

El PSOE de Almendralejo ha despejado una de las principales incógnitas políticas de cara a las próximas elecciones municipales: José María Ramírez Morán volverá a ser el candidato socialista a la Alcaldía en 2027. La formación lo ha anunciado a través de sus redes sociales, confirmando así la intención del actual alcalde de optar a un nuevo mandato al frente del Ayuntamiento. La decisión acaba con las dudas que podían existir sobre su continuidad y con las quinielas sucesorias que habían comenzado a circular, en las que podía aparecer el nombre de Raquel del Puerto, actual presidenta de la Diputación de Badajoz y una de las figuras con mayor peso político dentro del socialismo almendralejense.

Ramírez llegará a las próximas municipales con una de las trayectorias más extensas de la política local. Nacido en Almendralejo en 1960, es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y en Derecho, funcionario del Cuerpo Jurídico de la Junta de Extremadura y ha ocupado responsabilidades como secretario general técnico de la Consejería de Educación y Juventud, director general de la Función Pública de la Junta y director del Área de Fomento de la Diputación de Badajoz. Su recorrido municipal comenzó como concejal en 1999 y apenas un año después, en julio de 2000, accedió por primera vez a la Alcaldía tras prosperar una moción de censura con el apoyo de Izquierda Unida.

Aquella primera etapa se prolongaría durante más de una década. Ramírez ganó las elecciones municipales de 2003 con mayoría absoluta, consiguiendo 12 concejales, y amplió todavía más su respaldo en 2007, cuando el PSOE alcanzó los 14 ediles. La derrota electoral de 2011 puso fin a once años consecutivos como alcalde y abrió una etapa de ocho años de gobiernos del Partido Popular, aunque Ramírez continuó como concejal hasta 2015.

Su regreso se produjo en 2019. El PSOE ganó aquellos comicios con diez concejales y Ramírez recuperó el bastón de mando mediante un acuerdo de gobierno con los tres representantes de Ciudadanos. Cuatro años después reforzó considerablemente su posición: en las municipales de 2023 consiguió 11 concejales y la mayoría absoluta, frente a los siete representantes obtenidos por el PP y los tres de Vox. Fue investido nuevamente alcalde para el mandato 2023-2027 sin necesidad esta vez de alcanzar acuerdos con otras formaciones.

El anuncio socialista también cobra especial relevancia por el escenario que se había abierto alrededor de Raquel del Puerto. Primera teniente de alcalde y portavoz municipal socialista durante buena parte del actual mandato, su elección en 2025 como primera mujer presidenta de la Diputación de Badajoz reforzó notablemente su proyección política y podía situarla en cualquier hipótesis de futuro dentro del PSOE local. Sin embargo, la confirmación de Ramírez despeja ese escenario para 2027: salvo cambios posteriores, será nuevamente el actual alcalde quien encabece la papeleta socialista.

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La continuidad tampoco resulta completamente inesperada. Ya durante la campaña de 2023, Ramírez había dejado abierta públicamente la posibilidad de continuar más allá de la actual legislatura, asegurando entonces que no se planteaba que aquel mandato tuviera necesariamente que ser el último. Incluso cuando cumplió 65 años, en marzo de 2025, ironizó sobre su posible jubilación señalando que todavía tendrían que «aguantarle» al menos un par de años más.