Suceso
Muere un hombre de 61 años tras ser atropellado en la EX-104 a la altura de Villanueva de la Serena
La víctima se encontraba en la vía cuando fue atropellada de madrugada y la Guardia Civil investiga las circunstancias del accidente
Un hombre de 61 años ha fallecido esta madrugada tras ser atropellado en la carretera EX-104, a la altura de Villanueva de la Serena (Badajoz).
Según ha explicado fuentes de la Guardia Civil, el accidente se ha producido sobre las 3.15 horas de este martes en la carretera EX-104, en el punto kilométrico 8, cuando la víctima se encontraba en la vía y ha sido atropellada por un turismo.
Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado efectivos sanitarios y de la Guardia Civil, aunque finalmente no se pudo hacer nada por salvar la vida del hombre.
Hasta el lugar se desplazaron una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de la Guardia Civil. Pese a la intervención de los servicios de emergencia, el hombre falleció, según ha confirmado el 112 Extremadura, y su cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Badajoz.
La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y ha instruido diligencias para esclarecer las circunstancias del atropello.
Fuente: La Crónica de Badajoz
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