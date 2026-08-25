Un centro especial de empleo gestionará el teléfono de las citas de ITV en Extremadura

Un centro especial de empleo de iniciativa social o una empresa de inserción se encargará de atender el teléfono único para solicitar cita previa en las estaciones de ITV gestionadas directamente por la Junta de Extremadura. El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes la contratación del servicio, que cuenta con un valor estimado de 1,45 millones de euros.

El contrato tendrá una duración inicial de 24 meses, aunque podrá prorrogarse durante otros dos años. La licitación tendrá carácter reservado, lo que significa que solamente podrán optar a ella centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción, entidades cuyo objetivo es facilitar el acceso al mercado laboral de personas con discapacidad o en situación de exclusión social.

Visita del consejero de Infraestructuras, Franciso Ramírez, a la nueva ITV móvil de Miajadas. / Juntaex

10 estaciones públicas

El servicio cubrirá las estaciones públicas de ITV situadas en Badajoz, Cáceres, Coria, Mérida, Moraleja, Navalmoral de la Mata, Plasencia, Trujillo, Villanueva de la Serena y Zafra.

El sistema permitirá solicitar las inspecciones mediante dos canales conectados entre sí. Por un lado, mantendrá un centro de recepción de llamadas atendido por operadores; por otro, ofrecerá acceso a la plataforma pública de reserva por internet durante las 24 horas y todos los días del año.

Información sobre las instalaciones

Además de asignar las citas y agrupar las inspecciones por intervalos horarios, el teléfono facilitará información sobre las distintas estaciones de ITV. La Junta pretende así mejorar la organización del servicio y ofrecer una atención coordinada a los usuarios independientemente de que realicen la gestión por teléfono o a través de internet.

En 2025 se realizaron cerca de 816.000 inspecciones técnicas de vehículos en Extremadura, por lo que, a juicio de la Consejería de Infraestructuras, cualquier medida que permita acercar este servicio a los ciudadanos resulta especialmente positiva.