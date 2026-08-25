Almendralejo
Transportes da luz verde a 5,3 millones para completar el enlace de la A-66 y mejorar el acceso al Hospital Tierra de Barros
Se trata de una intervención a la altura de Almendralejo que mejorará de forma considerable el acceso al centro hospitalario desde diferentes direcciones
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado definitivamente el proyecto para transformar el actual semienlace entre la A-66 y la N-630, a la altura de Almendralejo, en un enlace completo, una actuación que cuenta con un presupuesto de 5,3 millones de euros, IVA incluido. La intervención se realizará en el entorno del kilómetro 654 de la autovía Ruta de la Plata y permitirá ejecutar todos los movimientos de entrada y salida que actualmente no son posibles, reduciendo recorridos y mejorando especialmente la conexión por carretera con el Hospital Tierra de Barros.
El proyecto contempla la construcción de nuevos ramales de salida e incorporación por el lado norte, además de carriles de trenzado desde y hacia las conexiones con el semienlace situado en el kilómetro 652. La actuación incluye igualmente una nueva glorieta, un nuevo ramal de salida en la margen izquierda por el lado oeste y la reposición de los caminos y servicios afectados. El proyecto ha tenido que someterse a dos procesos de información pública después de que fuera necesario incorporar nuevas prescripciones relacionadas, entre otras cuestiones, con el mantenimiento de la accesibilidad al Hospital Tierra de Barros y las distancias de seguridad respecto a las líneas de alta tensión. Tras recibir la aprobación provisional el pasado mes de febrero, Transportes concede ahora la luz verde definitiva.
La transformación supondrá una importante mejora de las comunicaciones en uno de los principales accesos a Almendralejo, al convertir una infraestructura actualmente limitada en un enlace completo entre la A-66 y la N-630 y facilitar desplazamientos más directos hacia el centro hospitalario de referencia de Tierra de Barros. La actuación forma parte del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, dentro del cual el Ministerio asegura haber invertido más de 140 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Badajoz, con el objetivo de mejorar la seguridad, funcionalidad y calidad de servicio de las infraestructuras viarias estatales.
Fuente: La Crónica de Badajoz
- El incendio de Las Hurdes obliga a evacuar cinco alquerías y la UME se suma al dispositivo de extinción
- Asaja denuncia la desaparición de un choto como consecuencia de la macrofiesta ilegal de La Granja
- Más de 170 efectivos trabajan durante la noche para contener el incendio de Las Hurdes
- En directo | Todos los vecinos evacuados de Las Hurdes vuelven a casa
- Estabilizado el incendio de Montehermoso que ha obligado a desalojar la residencia de mayores y la urbanización Los Molinos
- Cambio drástico en el tiempo: Aemet activa la alerta amarilla en Extremadura por lluvias, tormentas y viento
- La Junta prepara una posible evacuación de Nuñomoral ante el avance del incendio de Las Hurdes
- Extremadura domina el mapa del calor a medianoche: ocho de las diez máximas, con Coria a la cabeza