Energía
La Unión denuncia que Extremadura perdone 147 millones a Almaraz mientras Cataluña destina 45 millones del impuesto nuclear al campo
La organización agraria reclama a Guardiola que mantenga la ecotasa que paga la planta y destine parte de esos ingresos a ayudas para agricultores y ganaderos extremeños
La Unión ha mostrado su rechazo al anuncio de la Junta de Extremadura de suprimir, en un plazo de tres años, la ecotasa que abonan los propietarios de la Central Nuclear de Almaraz y ha pedido a la presidenta regional, María Guardiola, que reconsidere la medida. La organización agraria sostiene que Extremadura dejaría de ingresar alrededor de 147 millones de euros entre 2027 y 2029 por este concepto.
La pérdida de ingresos alcanzaría los 147 millones
Según los cálculos facilitados por La Unión a través de una nota, las arcas regionales perderían 25 millones de euros en 2027, otros 50 millones en 2028 y 74 millones en 2029. En conjunto, la organización cifra en aproximadamente 147 millones de euros el impacto que tendría la eliminación progresiva de este impuesto sobre los ingresos de la comunidad autónoma.
La organización agraria pone también el foco en los propietarios de Almaraz. La central está participada por Iberdrola, con un 53%; Endesa, con un 36%; y Naturgy, con un 11%. De acuerdo con los datos aportados por La Unión, estas compañías obtuvieron en 2025 beneficios de 6.285 millones, 2.351 millones y 2.023 millones de euros, respectivamente.
En total, La Unión señala que las tres compañías sumaron 10.659 millones de euros de beneficios durante 2025. La organización utiliza estas cifras para cuestionar que Extremadura renuncie progresivamente a un tributo abonado por estas empresas, al tiempo que recuerda que su impuesto de sociedades se liquida fuera de la comunidad autónoma.
La Unión compara Extremadura con Cataluña
La organización agraria destaca además que Iberdrola y Endesa, que conjuntamente controlan el 89% de Almaraz, participan también en la gestión de las centrales nucleares catalanas de Ascó y Vandellòs. Para La Unión, la comparación con Cataluña evidencia dos modelos diferentes en el tratamiento de la fiscalidad vinculada a la producción de energía nuclear.
En este sentido, La Unión recuerda que el Parlamento de Cataluña aprobó la Ley 1/2025 de fondos agrarios y ganaderos, mediante la que se destina al sector primario una parte de los ingresos procedentes de los impuestos que pagan las centrales nucleares catalanas. En concreto, el 30% se destina a medidas de apoyo al sector agrario, según expone la organización extremeña.
La Unión asegura que durante 2025 estos fondos aportaron 45 millones de euros procedentes de la fiscalidad nuclear para financiar actuaciones relacionadas con el campo catalán. La organización contrapone esa política con la anunciada eliminación de la ecotasa de Almaraz en Extremadura.
Críticas por la falta de ayudas al campo extremeño
La organización agraria sostiene que, cuando reclama a la Consejería de Agricultura medidas extraordinarias para agricultores y ganaderos afectados por problemas climatológicos, enfermedades animales u otras dificultades, la respuesta habitual es que no existen fondos suficientes para poner en marcha nuevas líneas de ayudas.
La Unión considera "no admisible" que en Cataluña existan programas destinados a compensar a los profesionales del sector agrario mediante planes de mejora y ayudas vinculadas a la sequía, el vino, el olivar o la apicultura, mientras que, según denuncia, el campo extremeño carece de medidas equivalentes por falta de disponibilidad presupuestaria.
Carta de La Unión a María Guardiola
Ante esta situación, La Unión ha remitido una carta a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en la que solicita al Ejecutivo autonómico que reconsidere su propuesta y mantenga el impuesto nuclear que actualmente abonan las empresas propietarias de la Central Nuclear de Almaraz.
En su escrito, La Unión cuestiona la conveniencia de renunciar a estos ingresos mientras se argumenta falta de recursos para atender determinadas necesidades del sector primario. La organización cierra su petición con una pregunta dirigida a la presidenta extremeña: "¿Para quién gobierna realmente?", y añade: "¿Para los extremeños o para las multinacionales eléctricas?", según recoge la carta remitida a Guardiola.
- El incendio de Las Hurdes obliga a evacuar cinco alquerías y la UME se suma al dispositivo de extinción
- Asaja denuncia la desaparición de un choto como consecuencia de la macrofiesta ilegal de La Granja
- Más de 170 efectivos trabajan durante la noche para contener el incendio de Las Hurdes
- En directo | Todos los vecinos evacuados de Las Hurdes vuelven a casa
- Estabilizado el incendio de Montehermoso que ha obligado a desalojar la residencia de mayores y la urbanización Los Molinos
- Cambio drástico en el tiempo: Aemet activa la alerta amarilla en Extremadura por lluvias, tormentas y viento
- La Junta prepara una posible evacuación de Nuñomoral ante el avance del incendio de Las Hurdes
- Extremadura domina el mapa del calor a medianoche: ocho de las diez máximas, con Coria a la cabeza