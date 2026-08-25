UPA-UCE alerta de que la producción apícola cae un 50% en Extremadura y reclama ayudas urgentes

UPA-UCE Extremadura ha reclamado medidas urgentes al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a la Junta de Extremadura ante la situación que atraviesa el sector apícola regional, donde la caída ronda el 50% de la producción. La organización agraria vincula esta crisis al incremento de los costes, las pérdidas ocasionadas por las borrascas, la ola de calor, los incendios forestales y los daños provocados por el abejaruco.

Sobrecostes de hasta 20.000 euros por explotación

La organización considera especialmente preocupante que la apicultura haya quedado fuera de las ayudas vinculadas al encarecimiento de los insumos derivado de la crisis de Oriente Medio. A ello suma que se trata, según UPA-UCE, del único sector ganadero sin derecho a la bonificación del gasóleo, pese a que los desplazamientos derivados de la trashumancia pueden generar costes de hasta 20.000 euros por explotación.

Distribución de colmenas por comunidades autónomas (Table)

Los apicultores también han quedado excluidos de las ayudas habilitadas para paliar los daños de las borrascas, aunque existen asentamientos de colmenas en municipios afectados donde sí han recibido apoyo otros agricultores y ganaderos. UPA-UCE trasladó esta situación el pasado 28 de julio al consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural y pide que la Junta facilite al Ministerio la ubicación de los asentamientos para que puedan incorporarse al tercer listado de ayudas, cuya publicación está prevista para septiembre de 2026.

Incendios y calor agravan la crisis apícola

La situación se ha complicado durante el verano por las elevadas temperaturas y los incendios forestales, que han destruido colmenas y arrasado algunos asentamientos. El problema se extiende además a las zonas a las que deben regresar las explotaciones trashumantes, ya que el fuego ha eliminado buena parte de la vegetación y reduce el alimento disponible para las abejas, poniendo en riesgo la supervivencia y productividad de las colonias.

A este escenario se añade la presión del abejaruco sobre las explotaciones, especialmente intensa durante los episodios de altas temperaturas. Según los datos trasladados por los apicultores a UPA-UCE, hay asentamientos con pérdidas de hasta el 100% de las colmenas, con porcentajes que parten del 10%. La organización advierte además de que el acoso de este depredador dificulta que las abejas salgan a buscar agua durante los periodos de calor extremo.

UPA-UCE teme que todas estas circunstancias se traduzcan en un fuerte deterioro de las explotaciones que lleguen a la próxima invernada. La organización recuerda que en los últimos años ya se han registrado mortalidades superiores al 20% y estima que el abandono ronda el 10% de las explotaciones, mientras el relevo generacional permanece estancado. "Estamos ante una situación que pone en riesgo la continuidad de muchas explotaciones y, con ella, el futuro de un sector fundamental para nuestro medio rural y para la propia conservación de los ecosistemas", señala UPA-UCE.

UPA-UCE reclama igualdad en las ayudas

La organización agraria está realizando gestiones para solicitar una reunión urgente con el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural y abordar medidas que permitan garantizar la continuidad de las explotaciones. Jamaica Risco, secretaria de Ganadería de UPA-UCE Extremadura, sostiene que los profesionales del sector no piden trato de favor, sino el reconocimiento de los daños y sobrecostes que están soportando y el acceso en igualdad de condiciones a las ayudas disponibles para otros profesionales del campo.

Preocupación por la lengua azul en Extremadura

UPA-UCE ha vuelto a poner sobre la mesa la evolución de la lengua azul en la región. Su secretario general en Extremadura, Óscar Llanos, ya denunció la falta de vacunas el pasado 8 de mayo para proteger a la cabaña ganadera extremeña, una situación que, según la organización, fue reconocida horas después por la Consejería de Agricultura. UPA-UCE considera que el periodo óptimo de vacunación debía haberse situado antes de la llegada de las altas temperaturas y ha insistido en la importancia de que los ganaderos vacunen a sus animales.

Llanos también lamenta la falta de interlocución con la Administración autonómica. "Todavía no hemos tenido un Consejo Agrario", afirma el secretario general de UPA-UCE Extremadura, que reclama este órgano para abordar conjuntamente las medidas relacionadas con la enfermedad. Aunque los focos están actualmente controlados, Llanos advierte de que "no podemos descartar que vuelvan a aparecer otros nuevos", una posibilidad que mantiene la preocupación entre los responsables de la organización agraria.

Más prevención tras el incendio de Las Hurdes

Una vez controlado el incendio de Las Hurdes, UPA-UCE quiere recuperar sus reivindicaciones para mejorar la interlocución entre la Junta y los agricultores y ganaderos que trabajan en el territorio. La organización defiende aprovechar su conocimiento del medio rural para reforzar la prevención de incendios y sostiene que la experiencia del sector debe ser tenida en cuenta por los grupos políticos a la hora de diseñar las políticas de gestión y prevención forestal.

Entre las experiencias que cita la organización figuran los proyectos Mosaico impulsados por la Universidad de Extremadura, que trabajan sobre modelos de territorio gestionado capaces de reducir el riesgo de grandes incendios. UPA-UCE pone como ejemplo el olivar de montaña como cortafuego natural y considera conveniente avanzar en medidas específicas para las zonas de sierra y monte de especial dificultad.

En esa línea, la organización está elaborando un documento para plantear medidas de apoyo a estas áreas y propone incorporar a los presupuestos de desarrollo rural un contrato territorial de explotación dirigido específicamente a agricultores y ganaderos vinculados a estos territorios. Óscar Llanos sostiene que esta fórmula permitiría respaldar a las explotaciones familiares, contribuir a fijar población y favorecer el mantenimiento de las zonas rurales extremeñas.