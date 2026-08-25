Búsqueda
Los vecinos de Olivenza se movilizan para encontrar a Francisca, la mujer de 77 años desaparecida ayer
La batida, organizada por los propios vecinos y coordinada por la Guardia Civil, tendrá lugar en el recinto ferial a las 16.00 horas
La iniciativa ha comenzado a difundirse a través de las redes sociales
Los vecinos de Olivenza se movilizarán a las 16.00 horas para intentar localizar a Francisca, la mujer de 77 añoscuya desaparición fue denunciada ayer. La batida organizada por ciudadanos de la localidad tendrá como punto de encuentro el recinto ferial, desde donde se coordinará la participación de los voluntarios.
La iniciativa ha comenzado a difundirse a través de las redes sociales, con un llamamiento a todos aquellos vecinos que puedan sumarse a las labores de búsqueda para tratar de encontrar a Francisca cuanto antes.
Según ha informado el alcalde de la localidad, Manuel José González, la Guardia Civil está estudiando y coordinando la participación de los voluntarios para integrarla en el dispositivo oficial. González también ha señalado que "hay zonas ya recorridas por un amplio dispositivo, también de Policía Local y Cruz Roja, por lo que es conveniente seguir las indicaciones de los profesionales en esta materia".
Mientras tanto, el operativo de la Guardia Civil continúa activo. Tras una primera búsqueda sin resultados positivos, las labores se han reanudado hoy a primera hora con la participación de distintas unidades especializadas. En el dispositivo intervienen efectivos de la USECIC, el equipo PEGASO, especializado en el rastreo aéreo mediante drones, el Servicio Cinológico, con perros adiestrados en la búsqueda de personas, y patrullas de Seguridad Ciudadana.
Pantalón vaquero azul y un jersey de manga larga color claro
Francisca fue vista por última vez sobre las 11.15 horas. En el momento de su desaparición vestía un pantalón vaquero azul y un jersey de manga larga de color claro. Mide aproximadamente 1,58 metros, es de complexión delgada y, según la información difundida por los propios vecinos a través de redes sociales, podría encontrarse desorientada.
Por el momento, la búsqueda continúa abierta y se mantiene el llamamiento a la colaboración ciudadana. Las autoridades piden comunicar cualquier posible avistamiento o información que pueda ayudar a determinar su paradero.
La movilización de esta tarde pretende ampliar el radio de búsqueda con la colaboración de los vecinos, en coordinación con las fuerzas de seguridad.
Fuente: La Crónica de Badajoz
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