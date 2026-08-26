Agustín Bravo, el presentador extremeño que podría optar a la alcaldía en Marbella

El conocido presentador extremeño de radio y televisión Agustín Bravo ha recibido la propuesta de 'Por Mi Pueblo (PMP)' para encabezar la candidatura de esta formación municipalista en Marbella en las elecciones locales de mayo de 2027. La oferta ha sido trasladada al comunicador de 65 años por el secretario general de PMP y alcalde de Ojén, Juan Merino, y por el fundador y regidor de Benamocarra, Abdeslam Lucena, durante una reunión mantenida a finales de la pasada semana.

Bravo, que reside en Marbella y mantiene una vinculación personal y profesional con la ciudad, se encuentra valorando la propuesta. El propio comunicador ha confirmado que estudia "detenidamente" la posibilidad y que trasladará su decisión a los responsables de la formación cuando la haya tomado. La candidatura con 'Por Mi Pueblo' no supondría, además, el primer acercamiento de Bravo a la política, ya que en 2016 el presentador ocupó el último puesto de la candidatura de Ciudadanos al Congreso por Sevilla.

Para PMP, su experiencia ante los micrófonos y las cámaras, así como su capacidad de comunicación y su conocimiento de la sociedad marbellí, constituyen algunos de los principales atractivos de una candidatura con la que el partido pretende ganar peso en el Ayuntamiento. Este partido político actualmente gobierna en cuatro municipios malagueños, que son Ojén, Benamocarra, Igualeja y Cómpeta, además de formar parte del gobierno municipal en Mijas.

De la radio a la televisión

Bravo nació el 7 de marzo de 1961 en la localidad cecereña de Almaraz y, aunque su trayectoria profesional ha estado estrechamente ligada a Andalucía y, en particular, a Marbella y Sevilla, su vínculo con Extremadura también tuvo reflejo directo en su carrera televisiva. En 2006 se puso al frente de ‘Bravo por Extremadura’, un programa de Canal Extremadura, después de haber desarrollado buena parte de su carrera en cadenas nacionales y autonómicas. Ese regreso profesional a su tierra de origen convirtió a Bravo en uno de los rostros conocidos procedentes de la región que han mantenido una presencia destacada en los medios de comunicación nacionales.

Sin embargo, la carrera de Bravo comenzó en la radio durante los años ochenta. En Radio España pasó por espacios como ‘Top 40’ y ‘Radio Hora’, experiencia que posteriormente le abriría las puertas de la televisión. En 1989 se incorporó a TVE al programa ‘Por la mañana’, dirigido por Jesús Hermida, a quien ha señalado como una figura fundamental en sus primeros pasos profesionales.

Posteriormente pasó por Telemadrid, donde presentó programas como ‘Zip Zap. La Guía’ y ‘Verano 90’, pero su gran salto de popularidad llegó a comienzos de los años noventa, cuando se incorporó a Telecinco y se convirtió en uno de los rostros de ‘Telecupón’, espacio que presentó junto a Carmen Sevilla. Durante aquella etapa también condujo otros formatos y galas de la cadena.

Agustín Bravo, en 'Un año de tu vida'. / RTVE

Su trayectoria televisiva continuó después por Antena 3, Canal Sur, Canal Extremadura, Televisión Castilla y León, Telemadrid y otras cadenas autonómicas y locales. En Canal Sur presentó durante varios años ‘Bravo por la tarde’, uno de los programas que marcaron su etapa profesional en Andalucía.

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La radio, sin embargo, nunca quedó atrás. Bravo trabajó posteriormente en COPE, donde llegó a sustituir a Carlos Herrera durante los veranos de 2018, 2019 y 2020, y desde 2021 desarrolla su actividad en Onda Cero Madrid Sur, donde dirige y presenta el magacín local ‘Más de uno Madrid Sur’. En los últimos años también ha continuado vinculado al mundo de la comunicación y la formación, con actividad relacionada con la oratoria y la comunicación, mientras mantiene una presencia pública asociada a su larga trayectoria en radio y televisión.