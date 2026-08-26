La Junta activa un plan de rescate de 2,2 millones para los centros de transporte de Extremadura

La Junta de Extremadura activará un plan de rescate de 2,2 millones de euros para recuperar y mejorar los diez Centros de Servicios al Transporte (CST) de la región tras resolver el contrato de explotación con Copergy por "incumplimiento reiterado" del servicio. Las actuaciones se ejecutarán mientras la Administración prepara una nueva licitación con la que pretende "garantizar el funcionamiento" de las instalaciones y poner fin a meses de problemas en la gestión de la red.

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco Ramírez, ha presentado este miércoles el plan de acción a los representantes de las asociaciones de transportistas AGT y Asemtraex. En el encuentro también ha participado el director general de Movilidad y Transporte, Cristóbal Maza.

El consejero de Infraestructuras, Franciso Ramírez, el director general de Movilidad, Cristóbal Maza, junto a los representantes de AGT y Asemtraex / Juntaex

El consejero ha explicado que la Junta ha puesto en marcha una estrategia que combina medidas inmediatas para asegurar la continuidad de la actividad en los centros, un programa de inversiones de 2,2 millones de euros para mejorar las instalaciones y el impulso de una nueva licitación que permita contar con un modelo de gestión "estable, moderno y adaptado a las necesidades actuales del sector".

Tres líneas de actuación

Una vez resuelto el contrato con Copergy, la Administración autonómica ha iniciado las actuaciones necesarias para la recepción de los distintos centros, la evaluación de su estado de conservación y la revisión de las obligaciones pendientes vinculadas a la concesión.

El primer objetivo es garantizar el funcionamiento durante el periodo transitorio, manteniendo los servicios esenciales de vigilancia y limpieza para que los transportistas puedan seguir utilizando estas instalaciones con normalidad.

La segunda línea contempla una inversión de 2,2 millones de euros destinada a recuperar y mejorar las condiciones de la red con especial atención al CST de Mérida, al que se destinarán 600.000 euros. En el resto de centros, se reservan 350.000 euros para la reforma de aseos y duchas; 500.000 euros para adaptar las gasolineras a la normativa vigente y otras actuaciones de mejora en cerramientos, luminarias, redes de abastecimiento, control de accesos, señalización y videovigilancia.

La tercera línea de trabajo se centra en construir "una solución estable y duradera" para el futuro de los CST. En este sentido, la Junta de Extremadura ya trabaja en una nueva licitación para la explotación de la red, manteniendo contactos con asociaciones de transportistas, operadores logísticos y gestores especializados para definir un modelo de gestión "viable y ajustado a las demandas actuales del sector".

Respuesta "inmediata"

Ramírez ha subrayado que el objetivo es ofrecer una "respuesta inmediata" al sector, mantener operativos los Centros de Servicios al Transporte y sentar las bases de una red moderna, segura y eficiente. Finalmente, ha reafirmado el compromiso de la Junta de Extremadura de mantener un diálogo permanente con las asociaciones representativas del sector para incorporar sus propuestas tanto en las actuaciones de mejora previstas como en el diseño de la futura concesión.

La red de centros de transporte está repartida por Mérida, Almendralejo, Jerez de los Caballeros, Plasencia, Villafranca de los Barros, Cáceres, Navalmoral de la Mata, Don Benito, Coria y Zafra. Son instalaciones concebidas para facilitar el trabajo diario de los profesionales del transporte, con aparcamientos temporales, zonas de descanso, surtidores, autolavado, mantenimiento, vigilancia, conexión wifi, cafetería y aseos.

CCOO

El Ejecutivo del PP sitúa el origen del problema en el contrato de gestión firmado en agosto de 2019 bajo el mandato del PSOE, con una duración de ocho años y una posible prórroga de otros dos. Ante los "incumplimientos reiterados" de la anterior adjudicataria, tanto con los trabajadores como con la prestación del servicio, la consejería decidió el 1 de mayo de 2025 aprobar la cesión a un tercero para intentar mejorar la situación, que en este caso fue Copergy Ibérica.

Una red bajo mínimos

Sin embargo, esta empresa también ha incumplido, "seguramente" por las "malas condiciones de origen" de los pliegos que sirvieron de base a la licitación. La Junta tenía entonces dos opciones: resolver el contrato o intentar una nueva cesión a una empresa con mayor solvencia. La vía elegida inicialmente fue la segunda, pero la falta de interés empresarial ha "obligado" a activar finalmente la resolución contractual con Copergy.

La consecuencia es una red de centros deteriorados y funcionando a medio gas, junto a una plantilla de 56 empleados que acumula seis meses sin cobrar y permanece en un limbo laboral. Aunque la Junta ha rescindido la concesión y comenzado a recuperar las instalaciones, Copergy mantiene vigentes los contratos de trabajo, según CCOO. Los empleados siguen dados de alta en una empresa que no responde al sindicato ni ha abonado las nóminas pendientes.

En Mérida, el edificio permanece cerrado y solo se utiliza el aparcamiento. Otros centros mantienen algunos servicios para los transportistas, que ahora deben abonar las tarifas directamente a la Junta de Extremadura mediante el modelo 050.