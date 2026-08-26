CSIF reclama a Salud guardias de 17 horas y un complemento retributivo para todos los trabajadores del SES

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Extremadura reclama el establecimiento de un complemento retributivo autonómico en el Servicio Extremeño de Salud (SES) que permita acercar sus salarios a la media del país, así como el establecimiento de guardias de 17 horas para sus profesionales con descansos regulados. Así se lo han planteado este miércoles a la consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, en una reunión que han mantenido con ella el presidente autonómico del sindicato, Benito Román; y la responsable de Sanidad de CSIF Extremadura, Carmen Cortés, entre otros.

CSIF ha sugerido a la titular extremeña de Salud una serie de reivindicaciones urgentes en "un sistema tensionado por la sobrecarga asistencial", señala la organización sindical en nota de prensa. Además de mejoras retributivas como la implementación de un complemento autonómico retributivo, el sindicato ha propuesto establecer guardias de 17 horas con los descansos correspondientes: el día anterior y posterior a la guardia o el lunes siguiente cuando la guardia se realice en sábado. Para CSIF, esta medida es fundamental para la protección de la salud y el descanso de los profesionales del SES, así como para favorecer la conciliación. Las guardias de 24 horas se quedarían, de esta forma, solo para aquellos trabajadores que voluntariamente lo soliciten.

Igualmente, ha exigido la equiparación económica entre Carrera y Desarrollo Profesional del personal sanitario y el de Gestión y Servicios e implementar el Nivel 5 en este reconocimiento de prestación de servicios.

Insuficiencia de plantillas y otras cuestiones

El documento de reivindicaciones que CSIF ha presentado a la Junta exige también el aumento de las plantillas en todas las categorías, incluidas las especialidades Médicas y de Enfermería para que los equipos de trabajo tengan una dimensión suficiente y adecuada a las necesidades asistenciales reales. "Esta organización lleva tiempo advirtiendo de la urgencia de medidas en este sentido para paliar la merma de profesionales y la saturación que sufren los centros de salud y hospitales de la región, así como la falta de personal de Gestión y Servicios del sistema sanitario extremeño", ha señalado Carmen Cortés.

"La insuficiencia de plantillas que afecta al conjunto de la Sanidad pública extremeña se trata de un problema grave que viene desde hace años y que está sometiendo a los profesionales a una sobrecarga de trabajo que a menudo deriva en situaciones graves de estrés", ha explicado también Cortés.

Además, CSIF ha exigido turnos rotatorios para todos los profesionales que lo soliciten, incluidos los facultativos; así como el abono de los complementos de nocturnidad y festivos para los profesionales médicos y enfermeros de equipos de Atención Primaria con funciones de Atención Continuada.

Otras de las reivindicaciones del sindicato son el reconocimiento inmediato de los grupos C1 y B con la correspondiente retribución económica; el cómputo de la jornada anual que refleje guardias y Atención Continuada; y el abono del solape para todas las categorías y turnos.

CSIF reclama, asimismo, el cumplimiento de los pactos acordados sobre concursos de traslado abiertos y permanentes y el aumento del valor de la guardia con carácter retroactivo desde 2025; y garantizar el 100% de las retribuciones de Atención Continuada, trienios y Carrera Profesional a los profesionales en situación de incapacidad temporal (IT) reducción de jornada y otras situaciones legalmente contempladas.

No descartan movilizaciones

La responsable autonómica de Sanidad de CSIF no ha descartado cualquier medida de presión, incluido un calendario de movilizaciones, si no mejoran las condiciones laborales y retributivas de los profesionales del SES.

Noticias relacionadas

Con motivo de la reunión de este miércoles, CSIF ha registrado un documento con estas principales demandas de los trabajadores del Servicio Extremeño de Salud, si bien ha trasladado también a la consejera y a la Dirección del SES las inquietudes y cuestiones concretas de determinadas áreas y categorías que deben ser abordadas en Mesa Sectorial.