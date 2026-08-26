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Detenidas cuatro limpiadoras por robar a mujeres octogenarias en Don Benito

Las sospechosas sustraían joyas y dinero de las viviendas en las que trabajaban y dos de ellas vendieron alhajas por hasta 35.000 euros

Policía Nacional de Don Benito-Villanueva.

Policía Nacional de Don Benito-Villanueva. / LCB

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Samuel Sánchez

Don Benito

La Policía Nacional ha detenido a cuatro mujeres acusadas de sustraer joyas y dinero en efectivo en los domicilios de varias mujeres mayores de 80 años para las que trabajaban como limpiadoras.

Las arrestadas, con edades comprendidas entre los 54 y los 59 años, se habrían aprovechado de la confianza depositada en ellas y de la vulnerabilidad de las víctimas, todas octogenarias que vivían solas.

La investigación comenzó a principios del pasado mes de mayo, después de que los agentes detectaran varias denuncias con un mismo patrón. Las afectadas habían advertido la desaparición de dinero y objetos de valor de sus viviendas sin observar signos de fuerza.

Joyas vendidas

El grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Don Benito-Villanueva de la Serena se hizo cargo de las pesquisas y amplió las declaraciones de las denunciantes para tratar de determinar quiénes podían encontrarse detrás de los robos.

Los investigadores realizaron además inspecciones en establecimientos autorizados de compraventa de oro de la zona. Estas comprobaciones permitieron identificar a las presuntas responsables como las personas que habían vendido parte de las joyas sustraídas.

Durante la operación, los agentes consiguieron recuperar algunos de los efectos robados, que habían sido entregados en estos negocios.

La Policía Nacional comprobó también que dos de las investigadas contaban con numerosos antecedentes por hechos similares. Ambas habían acumulado durante los dos últimos años ventas de joyas por importes de entre 12.000 y 35.000 euros en establecimientos autorizados.

Las cuatro implicadas fueron detenidas durante los meses de junio y agosto como presuntas responsables de varios delitos de hurto y de un delito leve de hurto.

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Tras la tramitación de las correspondientes diligencias policiales, las arrestadas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente.

Fuente: La Crónica de Badajoz

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