El diésel roza los dos euros por litro en una de cada tres gasolineras extremeñas

Queda menos de una semana para que el próximo 1 de septiembre la rebaja fiscal del Gobierno para el gasóleo suba a 20 céntimos por litro, un momento al que la región se acerca con casi un tercio de sus estaciones de servicio suministrando este carburante, el más común en el parque automovilístico regional, a precios que rozan la barrera de los dos euros por litro. En concreto, son 126 las gasolineras ubicadas en territorio extremeño (72 en la provincia de Cáceres y 54 en la de Badajoz) que expenden el gasoil habitual por encima de los 1,95 euros. Son cerca de un tercio del total y de ellas 34 han alcanzado ya los dos euros o se han quedado solo un céntimo por debajo.

Por provincias

De acuerdo con los datos actualizados este miércoles por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el precio medio del diésel está ya en las estaciones de servicio cacereñas en 1,926 euros el litro, y en las de Badajoz en 1,885. Niveles a los que se ha llegado desde los alrededor de 1,55 euros por litro en los que se movió en la segunda quincena de junio, antes de encarar la primera operación salida del verano. Eso significa que en pleno periodo vacacional, cuando más desplazamientos de larga distancia con coche se efectúan, llenar un depósito medio (de 50 litros) se ha encarecido entre 17 y 18 euros. En cuanto a la gasolina 95, la media en estos momentos es de 1,733 euros por litro en la provincia de Badajoz y de 1,753 en la de Cáceres.

El gasoil se acelera

La primera mitad de julio fue relativamente tranquila, pero desde mediados de julio el precio del gasoil se aceleró mucho. Las tensiones y las interrupciones de suministro relacionadas con Irán y el estrecho de Ormuz han elevado el coste de los productos petrolíferos. Además, el mercado del diésel está especialmente tensionado, con menores existencias y márgenes elevados en las refinerías, por lo que el gasóleo ha sufrido más que la gasolina.

El descuento vuelve a aumentar

La subida habría sido todavía mayor sin las rebajas fiscales. El Gobierno redujo temporalmente el Impuesto sobre Hidrocarburos en 15 céntimos por cada litro en julio y en 10 céntimos en agosto, con mecanismos para ampliar la reducción si la inflación de los carburantes sobrepasaba determinados niveles. Después de que en julio volviera a dispararse un 15,7% interanual, superando el umbral del 15% que activa automáticamente la cláusula de salvaguarda prevista por el Ejecutivo, se anunció que el descuento volverá a ser de 20 céntimos desde septiembre, en lugar de los 5 céntimos previstos, una bonificación que, no obstante, aún dejará el precio bastante por encima de donde se encontraba hace menos de dos meses.

La gasolina mantiene su calendario

No ocurrirá lo mismo con la gasolina, que mantendrá el calendario de retirada gradual diseñado por el Ejecutivo y conservará un descuento de 5 céntimos por litro en septiembre.