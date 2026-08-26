Extremadura perderá casi uno de cada cuatro jóvenes en edad de estudiar en 15 años

Extremadura tendrá en 2041 casi uno de cada cuatro jóvenes menos en edad de estudiar que en la actualidad. La población de entre 6 y 24 años caerá un 23,1% durante los próximos 15 años, una evolución que obligará a revisar la distribución de aulas, profesores, servicios e infraestructuras educativas. La previsión procede de un informe de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), elaborado a partir de las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística. El descenso será mucho más intenso que en España, donde se calcula una caída del 13,7%, equivalente a 1,3 millones de jóvenes.

El presidente de la Asociación de Equipos Directivos Docentes de Extremadura (AEDDEX), Pedro Navareño, confirma que la tendencia se percibe en los centros. «El descenso de la natalidad está ahí y los índices de matriculación van bajando anualmente», señala. La reducción de ratios ha mejorado la atención, pero no ha frenado el cierre de unidades. «Bajando esos ratios se siguen cerrando aulas», advierte Navareño, que relaciona esta situación con el envejecimiento de la población. La pérdida de alumnado tampoco avanza al mismo ritmo en todo el territorio: los centros próximos a las ciudades resisten mejor y las zonas rurales sufren con mayor intensidad la despoblación.

Las proyecciones apuntan a que la población extremeña de 6 a 15 años, correspondiente a las enseñanzas obligatorias, disminuirá un 24,7%, frente al 15,4% previsto para el conjunto del país. El descenso más acusado se concentrará entre los jóvenes de 16 y 17 años, la edad habitual para cursar Bachillerato y otras enseñanzas postobligatorias. En este grupo, la población caerá un 30,6%, casi siete puntos más que la media española, situada en el 23,7%. La reducción alcanzará también a la enseñanza superior. La población de entre 18 y 24 años disminuirá un 18,9% en Extremadura, más del doble que el 8,7% calculado para España.

En el medio rural

Navareño, que dirige un Colegio Rural Agrupado (CRA), explica que la pérdida de estudiantes resulta especialmente visible en los pueblos. «En los centros rurales notamos que el descenso de la población se produce mucho más que en las zonas urbanas», afirma. Las localidades situadas junto a núcleos urbanos aguantan mejor la caída de matrículas, mientras que comarcas como La Vera, el Valle del Ambroz o Las Hurdes acusan un retroceso mayor.

El presidente de AEDDEX reconoce, no obstante, el esfuerzo de la Junta de Extremadura por mantener abiertas las escuelas con pocos alumnos. La ratio mínima permite conservar un aula pública con tres niños y existen centros unitarios o con dos unidades de Infantil y Primaria que reúnen apenas diez o doce escolares. «Tienen derecho a estar en su escuela y en su pueblo recibiendo esa educación primaria», defiende el docente.

Mientras en España se prevé que la población de cero a cinco años aumente un 12,5% hasta 2041, en Extremadura caerá un 7,4%, por lo que tampoco las primeras etapas escaparán al descenso. Estas generaciones menos numerosas llegarán después a Primaria y Secundaria y prolongarán la reducción de matrículas. Si se toma toda la población de cero a 24 años, el descenso será del 20,3%, frente al 9,1% nacional, y se extenderá de forma sucesiva por el sistema. Las cifras no son una previsión exacta de matrículas, ya que la inmigración, la movilidad o la permanencia en los estudios pueden modificar el resultado final.

Pacto educativo

El informe advierte de que la demografía condicionará la política educativa de las próximas legislaturas y obligará a anticipar la distribución de profesores, infraestructuras y presupuestos. Su autor, Lorenzo Serrano, señala que el reto para las administraciones es resolver «el sudoku al que van a enfrentarse en los próximos años».

La posibilidad de trasladar aulas y personal docente entre niveles educativos es limitada. También habrá dificultades para reasignar recursos entre comunidades o entre comarcas de una misma región, de modo que las decisiones deberán adaptarse a la evolución concreta de cada etapa y territorio. AEDDEX considera que la respuesta debe superar el ámbito escolar. Navareño reclama políticas contra la despoblación, facilidades para acceder a una vivienda y servicios capaces de fijar población en los municipios. Sin esas medidas, sostiene, será difícil contener la pérdida de alumnado en los centros rurales.

En educación, la asociación pide un acuerdo estable entre las principales fuerzas políticas. «Queremos establecer un pacto para que, independientemente de que gobierne un partido u otro, estemos de acuerdo y la línea no cambie», explica su presidente. La entidad, integrada por unos 165 miembros de más de 150 centros públicos, prevé trasladar esta propuesta el próximo curso a partidos y sindicatos. «Lo que nos mata a los centros públicos es que cada cierto tiempo haya un cambio político y cada partido cambie las condiciones», sostiene Navareño.

Gasto por estudiante

La reducción de la población escolar no supondrá un ahorro equivalente. El gasto por estudiante alcanza los 11.347 euros anuales en la universidad, frente a los 5.806 de Secundaria y FP, y los 4.720 de Infantil y Primaria. Una parte importante del presupuesto corresponde a costes que no caen al mismo ritmo que los alumnos. El mantenimiento de edificios, las rutas de transporte o los comedores seguirá exigiendo recursos aunque las aulas tengan menos estudiantes.

El envejecimiento de las plantillas puede ofrecer margen para afrontar el cambio. El 35% del profesorado de Secundaria supera los 50 años y las próximas jubilaciones permitirán orientar las incorporaciones hacia las especialidades, etapas y zonas con mayores necesidades. De esta forma, el reto será ajustar el sistema a una población educativa menor sin que la caída demográfica se traduzca en menos servicios ni oportunidades.