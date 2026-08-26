Conservación preventiva
Gemelos digitales, sensores y modelos 3D o cómo la tecnología ya protege el patrimonio histórico
El proyecto europeo HEPRESTONE, coordinado por INTROMAC junto a la Universidade de Évora, CSIC Instituto Arqueología de Mérida, UEX, Junta de Extremadura, Arrow4D, Cluster de Turismo de Extremadura, CCDR Alentejo, ya se está aplicando en tres monumentos como son la Alcazaba de Mérida, el Castillo de Portezuelo, y el recinto amurallado de Évora.
Redacción
Sensores, modelos tridimensionales, plataformas digitales o los denominados gemelos digitales comienzan a formar parte de la gestión cotidiana de castillos, murallas y alcazabas, permitiendo conocer en tiempo real su estado de conservación y anticipar posibles problemas antes de que aparezcan daños irreversibles.
La digitalización se está convirtiendo en uno de los mayores aliados de la conservación del patrimonio cultural. Tradicionalmente, la intervención sobre los monumentos se producía cuando los daños ya eran visibles. Sin embargo, las nuevas herramientas digitales permiten cambiar completamente ese modelo y avanzar hacia una conservación preventiva basada en datos.
Precisamente, este es uno de los principales objetivos del proyecto HEPRESTONE, del que INTROMAC forma parte como socio junto a la Universidade de Évora, CSIC Instituto Arqueología de Mérida, UEX, Junta de Extremadura, Arrow4D, Cluster de Turismo de Extremadura, CCDR Alentejo.
Uno de los desarrollos más innovadores del proyecto es una plataforma digital capaz de integrar toda la información de un monumento en un único entorno.En ella conviven modelos tridimensionales realizados mediante metodología HBIM, documentación técnica, datos procedentes de sensores instalados en los edificios históricos y herramientas de análisis que permiten conocer la evolución de cada elemento constructivo.
Tres monumentos como laboratorio de innovación
Todas estas tecnologías ya se están aplicando en tres monumentos como son la Alcazaba de Mérida, el Castillo de Portezuelo, y el recinto amurallado de Évora.
Durante las últimas semanas, el proyecto ha presentado estos avances en las IV Jornadas de Intervención en el Patrimonio Histórico Extremeño, celebradas en Mérida, así como en distintas acciones de difusión en Portugal, entre ellas la presentación de las Guías de Identificación de Factores de Riesgo e Indicadores de Alerta en la Universidad de Évora y su participación en el festival científico CiêncianaRua, en Estremoz.
Con estas iniciativas, HEPRESTONE, continúa avanzando en su objetivo de facilitar la gestión, protección y conservación preventiva del patrimonio para promover un turismo sostenible, ecológico, inclusivo y adaptado al cambio climático en el espacio transfronterizo de la EUROZONA mediante la creación de herramientas de gestión basadas en la digitalización y sensorización de monumentos.
Gemelos digitales para proteger el pasado
Otra de las tecnologías que impulsa HEPRESTONE son los gemelos digitales, reproducciones virtuales de enorme precisión que replican el comportamiento de un monumento.
Estos modelos no solo representan su geometría, sino que incorporan información constructiva, ambiental y estructural, permitiendo simular escenarios, evaluar riesgos y planificar futuras actuaciones con un alto nivel de precisión.
Gracias a ellos es posible conocer cómo afecta el paso del tiempo, la climatología o incluso la afluencia de visitantes a un edificio histórico sin intervenir físicamente sobre él.
Tecnología también para mejorar la experiencia del visitante
La digitalización no solo contribuirá a conservar mejor el patrimonio. La plataforma desarrollada por HEPRESTONE permitirá analizar los flujos de visitantes, estudiar los recorridos más frecuentes, conocer los niveles de ocupación o planificar itinerarios más sostenibles.
Además, incorporará contenidos digitales, modelos tridimensionales y nuevos recursos de interpretación que facilitarán una experiencia más accesible e inmersiva para quienes visiten estos espacios.
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