Jorge Luengo, mago cacereño: «Extremadura no es un secarral, hay que alejarse de esa imagen"

Jorge Luengo es uno de los magos extremeños con mayor proyección nacional e internacional. Nacido en Cáceres, ha desarrollado una carrera ligada al ilusionismo, el mentalismo y la televisión, con actuaciones dentro y fuera de España. Pese a una agenda marcada buena parte del año por los viajes, agosto es para él una oportunidad para regresar a Extremadura, bajar el ritmo y reencontrarse con la familia, la lectura y esos pequeños refugios en los que intenta, sobre todo, olvidarse del teléfono.

Pregunta: ¿Qué significa para usted 'hacer el agosto': ganar más, trabajar mejor o disfrutar más?

Respuesta: Para mí, hacer el agosto es estar en familia, estar en Extremadura, disfrutar de mi tierra y pasar tiempo con la gente que realmente importa. Es salir un poco del ajetreo de los viajes, las llamadas y las puertas de embarque, y darle descanso a la mente para prepararse para lo que viene. Es volver a casa y bajar un poco el ritmo.

P: ¿Qué cambia este mes en su día a día?

R: Sobre todo cambia que duermo en casa. Durante el invierno paso demasiadas noches fuera: un día te levantas en Nueva York, al siguiente estás en Frankfurt y después en Ibiza. Es un privilegio y estoy muy agradecido, pero uno necesita parar. En verano también viajo, aunque mucho menos. Hago justo lo contrario que la mayoría: cuando la gente viaja para hacer turismo, yo intento quedarme en casa.

P: ¿Cuál es su refugio favorito en Extremadura cuando aprieta el calor?

R: El Valle del Jerte. Soy de Cáceres y el norte de Extremadura me tiene enamorado. Allí tengo cerca piscina, río, tranquilidad y agua, que al final es lo que más me gusta. Me permite desconectar sin tener que irme lejos.

P: ¿Es de río o de montaña, o por el contrario se va a la playa?

R: Soy poco de playa y más de río, pantano o embalse. La playa también me gusta, pero cualquier plan que tenga agua siempre va a tener un sí por mi parte.

P: ¿Qué mito del verano le gustaría desmontar?

R: El de que Extremadura es un secarral. Lo repetimos tantas veces que mucha gente acaba creyéndolo. Aquí hace calor, sí, pero también en muchos otros lugares. Si insistimos solo en esa imagen, conseguimos que gente que podría venir a conocer esta tierra no descubra sus zonas mágicas, su naturaleza, su gente y su gastronomía. Para pasar un buen verano hacen falta sitios fresquitos y buena comida, y aquí tenemos ambas cosas.

P: ¿Desconecta en agosto?

R: Sí, pero hago trampa. En la casa de campo dejo el móvil y, si alguien quiere localizarme, tiene que llamar a otra persona que esté allí. Me dicen que tengo mucha cara, y es verdad, pero creo que necesitamos un refugio donde descanse la mente. La sobrecarga del día a día termina pasando factura y hay que cuidarse. Y cuidar también a quienes tenemos cerca.

P: ¿Qué libro está leyendo?

R: Ahora estoy con Brandon Sanderson, que tiene una cantidad de libros casi infinita. Me lo estoy pasando muy bien. Creo que verano y lectura deben ir de la mano. Durante el año leo mucho en los viajes y ahora cambio esas horas de avión por lectura junto a la piscina.

P: ¿Qué canción resume su mejor verano?

R: No sabría decir cuál habrá sido el verano de mi vida. Yo no suelo relacionar las canciones con un verano concreto. Como todo el mundo sabe, soy muy de Rocío Jurado, así que me gusta y escucho prácticamente todo lo que tenga que ver con ella, pero no tengo una canción favorita.

P: ¿Gazpacho o salmorejo, tortilla de patatas con o sin cebolla, cerveza o vino blanco?

R: Gazpacho. Además, el de toda la vida, el que se hacía antes, con sus trocitos. El salmorejo me empalaga y me parece algo pesado. Está bueno para tomarlo algún día con anchoas, un poco de jamón o huevo, pero, si tengo que elegir, me quedo con un buen gazpachito. La tortilla siempre con cebolla. Y entre cerveza o vino blanco, prefiero el vino. Además, aquí tenemos unos blancos fantásticos. A mí me gusta muchísimo el Ruiz Torres, elaborado en Cañamero, un verdejo que es espectacular.

P: ¿A quién invitaría a compartir unos días de verano en Extremadura y qué plan le propondría?

R: Invitaría a alguien que no conociera Extremadura. Es una región maravillosa, llena de verde, agua y vegetación. Le enseñaría todos los secretos que tenemos, tanto desde el punto de vista monumental como gastronómico, que también es muy interesante. Afortunadamente, contamos con muchísimos lugares para preparar un buen plan y enseñar todo lo que tenemos.

P: Cuando llegue septiembre, ¿qué le gustaría poder decir que ha conseguido este agosto?

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R: No sé cómo voy a llegar a septiembre con este calor. Cuando empieza a terminar agosto siempre hago una especie de promesa, como si estuviera acabando un año. Durante el verano conoces a mucha gente y, a veces, te queda la sensación de que podrías haber hecho algo que finalmente no hiciste.