Carmen Conesa, Clío en 'Las 9 musas': "Hay que rebelarse contra tanta IA y volver a lo humano"

La actriz y cantante catalana Carmen Conesa regresa dos años después al Teatro Romano de Mérida para interpretar a Clío, la musa de la historia y la memoria, en 'Las 9 musas'. "Volver al Teatro Romano siempre es un regalo absoluto", confiesa la intérprete, que participa en un espectáculo que combina mitología, música y humor desde una mirada contemporánea. Junto a otras ocho actrices que encarnan a las diosas inspiradoras de las artes, las letras y las ciencias, Conesa se subirá a la arena emeritense para poner el broche final a la 72ª edición del Festival de Mérida.

En esta entrevista, la actriz habla de su regreso al certamen, la construcción de su personaje y el intenso proceso de creación del musical, levantado en apenas 17 días. También reflexiona sobre el trabajo junto a sus compañeras, el protagonismo femenino de la propuesta y la necesidad de recuperar el arte, las emociones y lo humano frente al avance de la tecnología y la inteligencia artificial.

Entrevista a Carmen Conesa, Clío en 'Las 9 musas', en Mérida. / Javier Cintas

PREGUNTA: 'Las 9 musas' es una propuesta muy particular, que mezcla mitología, música, humor y temas muy actuales. ¿Qué le pareció cuando conoció el proyecto?

RESPUESTA: ¡Me entusiasmó! La verdad es que poder crear un espectáculo de la mezcla de esta locura de modernidad y de las nueve musas de las que nunca se había hablado, es algo que me pareció muy valiente. Además, trabajar con Xènia es una maravilla, porque la conozco desde que ella tenía tres añitos, así que ya me dirás...

P: Usted ya ha participado anteriormente en el Festival de Mérida. ¿Cómo se siente al volver al Teatro Romano?

R: Volver al Teatro Romano siempre es un regalo absoluto. No concibo un verano sin el Teatro Romano, ojalá pudiera venir todos los veranos, pero me hace feliz estar aquí en Mérida en este momento.

P: Cuando empezó a construir a Clío, ¿qué fue lo que más le sorprendió del personaje? ¿Hay algún aspecto de ella con el que haya conectado especialmente?

R: Es la musa de la historia, Clío, a quién interpreto yo, es la musa de la memoria, hija de su padre, que era Zeus y su madre Mnemósine. Me gustó mucho la idea de la memoria, de recordar y de todo ese amor a la historia. ¡Me encantó!

P: ¿Cómo describiría a Clío y qué importancia tiene dentro de la historia?

R: Es una jefa, o sea Clío es la jefa de todas. Es la más mayor, pero a parte de ser la más mayor es la jefa. Si no te portas bien, es capaz de borrarte directamente de la historia.

P: Las Musas dieron a los humanos la razón, pero en la obra creen que el mundo ha cedido demasiado poder al dinero, la tecnología y el poder. ¿Cree que necesitamos cambiar nuestra forma de vivir?

R: Sí, absolutamente. Yo creo que nos pueden inspirar estas nueve musas a volver a la idea de revelarse en contra de tanta tecnología, tanta IA, todo es necesario y todo está bien, pero es necesario volver un poco a lo humano, a lo artesano y al arte artesano.

P: El espectáculo mezcla música pop, electrónica, humor y mitología. ¿Cómo ha sido para usted trabajar con todos estos elementos?

R: Ha sido fantástico, yo me lo he tomado como un workshop, un trabajo para luego entregárselo al público. Primero lo he tomado como un aprendizaje de cada día y me parece una función que es brutal. Ellas son muy buenas cantantes, muy buenas bailarinas, hay un talento impresionante y eso me ha hecho aprender mucho.

P: En la obra se habla de recuperar el arte, el cuerpo y las emociones y unirlos de nuevo con la razón. ¿Cree que hoy damos suficiente importancia al arte y a las emociones?

R: Sí, sí se le da importancia, pero se ha tecnificado todo un poco, y yo diría que se ha artificializado. Entonces, yo creo que la vuelta a lo humano, a lo presente, a lo de aquí y ahora es importante, al igual que despegarse un poco de las pantallas.

P: ¿Cómo han sido los ensayos de Las Nueve Musas? ¿Cómo ha sido trabajar y construir este espectáculo junto a sus compañeras?

R: Han sido maravilloso, ha sido muy poco tiempo, la verdad es que lo hemos hecho todo en 17 días, es una locura, pero es lo que hay. O sea, lo que se podía hacer era eso, todo el mundo estaba muy ocupado y solo podíamos coincidir esos 17 días, que no se lo digan a nadie para que no se cree precedente porque los ensayos necesitan su tiempo, pero hemos hecho un auténtico milagro en esos días, que el público completo va a disfrutar.

Entrevista a Carmen Conesa, Clío en 'Las 9 musas', en Mérida. / Javier Cintas

P: La obra tiene también un mensaje feminista. ¿Qué significa para usted formar parte de un espectáculo en el que las nueve protagonistas son mujeres?

R: ¡Me encanta! El Ministerio de Igualdad tiene que estar muy contento, porque hemos hecho un proyecto bonito, todo de mujeres. Claro que hay hombres, por ahí, de escenógrafos, producción, etc., pero en el escenario estaremos 13 mujeres haciendo una propuesta que me parece que es increíble.

P: ¿Qué le gustaría que el público sintiera o se llevara consigo después de ver Las Nueve Musas?

R: Me gustaría que el público, después de ver 'Las 9 musas', se lleve la sensación de que el arte nos salvará.

P: Si le dieran la oportunidad de volver al Festival de Mérida con carta blanca para elegir la obra y el personaje que quisiera representar, ¿cuál elegiría?

R: Pues no lo sé bien, me gustan muchísimos mitos de la mitología clásica, es difícil esa pregunta, pero cualquiera que sea inteligente y bonito. A mí me gusta mucho Antígona, y también me gusta mucho Medea. La verdad que hay muchos que me gustaría hacer, pero el que apareciera sería el que tiene que aparecer, no tengo una preferencia.

P: Y para finalizar, si tuviera que definir Las Nueve Musas en tres palabras, ¿cuáles elegiría?

R: Sé que son cuatro, pero elegiría 'el arte nos salvará', que es la canción que cantamos al final de la obra.