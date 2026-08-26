Sin noticias sobre el presunto autor del incendio de Las Hurdes: "Son expertos, saben lo que hacen y es muy difícil cogerlos"

¿Fue provocado el incendio de Las Hurdes que arrasó 3.765 hectáreas y que comenzó el pasado martes? Esa es la tesis que maneja la Junta de Extremadura y que apunta a que las llamas se originaron junto a una cuneta. Por ahora, sin embargo, no hay una conclusión definitiva que permita determinar cómo comenzó el fuego ni, mucho menos, señalar a posibles responsables. Desde la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia y Emergencias indicaban este martes a este diario que "no hay novedades" sobre las pesquisas. En la misma línea se pronunciaba la Guardia Civil, que confirmaba que la investigación sigue su curso y que el Seprona continúa con la inspección ocular y se encuentra en pleno proceso de redacción del informe técnico de causas.

Mientras ese proceso avanza, la opinión que se escucha entre numerosos vecinos de Las Hurdes es prácticamente unánime. "¿En una cuneta? Blanco y en botella", responden cuando se les pregunta por el origen del incendio. Una sospecha extendida que, por el momento, sigue siendo eso: una sospecha. Porque demostrar quién está detrás de un incendio forestal es otra historia. Y ahí aparece también el pesimismo. Los vecinos no tienen demasiadas esperanzas de que pueda localizarse al presunto autor o autores, en caso de confirmarse finalmente que el incendio fue intencionado. Para explicarlo recurren rápidamente a un precedente todavía muy presente en la comarca.

El precedente del incendio de 2023

El acusado de provocar el gran incendio forestal declarado en mayo de 2023 en las comarcas de Sierra de Gata y Las Hurdes, que terminó arrasando unas 10.000 hectáreas, fue absuelto en mayo por la Audiencia Provincial de Cáceres después de que el tribunal concluyera que las pruebas practicadas no superaban el estándar de "más allá de toda duda razonable" exigible en un proceso penal.

El procesado defendió durante el juicio su "inocencia" y negó haber participado en el origen del fuego frente a una petición de seis años de prisión formulada por la Fiscalía y una reclamación de alrededor de 400.000 euros por los daños ambientales y los costes de extinción.

Durante su declaración sostuvo que había abandonado su parcela alrededor de las cinco de la tarde y que no regresó hasta después de las nueve y media de la noche, cuando el incendio ya se había declarado. Añadió además que las llamas alcanzaron también su propia plantación de cerezos, circunstancia que utilizó para negar cualquier participación en los hechos.

La sentencia dejaba claro que "no existe prueba directa alguna" que acreditara la autoría del acusado y que el procedimiento se había construido exclusivamente a partir de indicios. Entre ellos aparecían la proximidad de su parcela al punto de inicio del incendio, unas huellas encontradas en una vereda de acceso, el posicionamiento de su teléfono móvil, testimonios vecinales y su presencia en las inmediaciones después de que comenzara el fuego.

Sin embargo, el tribunal fue desmontando el valor concluyente de esos elementos. Sobre las huellas señaló que no existían datos técnicos suficientes acerca de su antigüedad, tamaño o posible correspondencia con el investigado. Sobre el teléfono recordó la "imprecisión de las celdas BTS", que permiten situar un terminal dentro de zonas amplias, pero no establecer con exactitud un punto concreto.

La Audiencia rechazó igualmente conceder valor incriminatorio al denominado "sentir generalizado" de algunos vecinos sobre quién podía estar detrás del incendio, al entender que se trataba de "conjeturas sin soporte probatorio objetivo". La conclusión fue la "absolución total" al no existir prueba suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia. La resolución no era firme cuando se dio a conocer y podía ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Las conversaciones a pie de barra

Ese precedente alimenta ahora el escepticismo en Las Hurdes. En los comercios, en la calle o a pie de barra se habla estos días de lo difícil que resulta no ya determinar que un incendio fue provocado, sino llegar hasta la persona que pudo iniciarlo.

Y alrededor de esas conversaciones circulan todo tipo de conjeturas sobre posibles formas de actuar. "Los hay que dejan a los pies de la carretera un artefacto con 30 minutos de retardo y luego vuelven a la tasca y se toman el chato. ¿Pudo haber sido Pepe o Manolo? Cómo van a ser Pepe ni Manolo si los he visto a esa hora tomándose un vino en Nuñomoral", relata gráficamente uno de los vecinos para explicar lo complicado que, a su juicio, sería probar una autoría.

Otros reproducen historias que forman parte desde hace años del imaginario popular alrededor de los incendios, como la utilización de animales con algún tipo de dispositivo incendiario. Son relatos y conjeturas vecinales, no hipótesis confirmadas por los investigadores, pero sirven para retratar hasta qué punto el fuego vuelve a monopolizar las conversaciones en la comarca. "Cogen a un conejo y le ponen una mecha en el rabo. Los sueltan monte arriba y ya está todo hecho".

La impresión de muchos habitantes es que, dejando al margen los incendios originados por causas naturales o accidentales, quien prende fuego deliberadamente al monte "conoce el sitio, conoce el terreno y sabe lo que hace. Son expertos". Las Hurdes afronta así estos días la investigación con una mezcla de sospecha y pesimismo. Los vecinos saben por experiencia lo difícil que resulta poner nombre y apellidos al origen de un gran incendio forestal. Pero, pese a todo, celebran que las pesquisas continúen y cruzan los dedos para que fructifiquen.