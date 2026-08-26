Virus
El SES confirma un nuevo caso de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura
Se trata de un varón de la localidad pacense de Medellín, que se encuentra ingresado en el Hospital Don Benito-Villanueva
El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado un nuevo caso de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. Se trata de un varón de 88 años de la localidad pacense de Medellín, perteneciente al área de salud de Don Benito-Villanueva de la Serena, ingresado en el Hospital de Don Benito-Villanueva.
En total, se han registrado 25 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2026 y un fallecido. En este momento, tres pacientes continúan ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva y otro en el Hospital de Mérida.
En el año 2025 se notificaron un total de 39 casos de fiebre del Nilo Occidental en la región y cinco fallecidos, apunta en nota de prensa la Junta de Extremadura.
Desde la dirección del SES se ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos, que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.
Recomendaciones
El SES aconseja mantener en buenas condiciones las piscinas, estanques o balsas, y procurar vaciar y evitar que contengan agua objetos como platos debajo de tiestos, jarras, cubos, juguetes, platos de animales domésticos y neumáticos, entre otros.
También recomienda tapar recipientes o contenedores con agua en el exterior, así como mantener limpios los canalones de recolección de aguas en los tejados y los desagües de los patios, además de vestir ropa de colores claros y, si es posible, cubrir la mayor zona del cuerpo con manga larga, pantalones largos, calzado cerrado, etcétera.
Asimismo, evitar el uso de jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el pelo, ya que pueden atraer insectos, y utilizar repelentes e insecticidas de uso por el público en general, siempre que estén autorizados como loción, espray o pulseras. El SES recomienda la instalación de mosquiteras en puertas y ventanas para evitar así la entrada de mosquitos.
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