Almendralejo
Adora Gutiérrez, portavoz del PP Almendralejo: «Es una pena que Ramírez vuelve a presentarse a la alcaldía»
Lamenta la decisión del regidor socialista y dice que debería dejar paso a "nuevas generaciones"
La portavoz del Partido Popular de Almendralejo, Adora Gutiérrez, ha reaccionado al anuncio de que José María Ramírez volverá a ser el candidato del PSOE a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2027. A través de sus perfiles sociales, Gutiérrez ha reconocido la trayectoria del actual alcalde, aunque ha cuestionado la conveniencia de que afronte una nueva candidatura. «Creo que hay que reconocer que José María Ramírez ha hecho cosas por Almendralejo y que su trayectoria merece respeto. Pero precisamente por eso, creo que es una pena que vuelva a presentarse si lo hace sin la ilusión y las ganas necesarias para afrontar una nueva etapa», ha señalado. La dirigente popular considera que la ciudad no necesita una candidatura destinada simplemente a «mantener una situación» o que pueda plantearse como un periodo de transición para posteriormente dejar paso a otra persona.
Gutiérrez ha defendido, frente a ello, la necesidad de abrir una nueva etapa política en Almendralejo basada en la «ambición, energía e ilusión por mejorar la ciudad». La portavoz del PP considera que «a veces también hay que saber dar un paso atrás» y sostiene que, después de tantos años de Ramírez al frente del Ayuntamiento, podría haber llegado el momento de «descansar y dejar paso a una nueva generación».
En este sentido, ha contrapuesto la continuidad del candidato socialista con el proyecto que pretende representar el Partido Popular, al que define como una alternativa basada en la «renovación, energía y ganas de trabajar» por Almendralejo de cara a las municipales de 2027.
Fuente: La Crónica de Badajoz
- En directo | Todos los vecinos evacuados de Las Hurdes vuelven a casa
- La Unión denuncia que Extremadura perdone 147 millones a Almaraz mientras Cataluña destina 45 millones del impuesto nuclear al campo
- Cambio drástico en el tiempo: Aemet activa la alerta amarilla en Extremadura por lluvias, tormentas y viento
- Unas 80 presas y azudes extremeños afrontan un posible derribo por la normativa europea
- El reparto de menores migrantes de Ceuta enfrenta a Extremadura y al Gobierno de España
- El turno de oficio se desangra en Extremadura: 'Ir a juicio puede ser un lujo
- Más de 170 efectivos trabajan durante la noche para contener el incendio de Las Hurdes
- O se controla el cormorán, o la tenca desaparece de Extremadura