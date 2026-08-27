Caja Rural de Extremadura convoca la XXVII edición de los Premios Espiga Jamón Ibérico D.O.P. Dehesa de Extremadura

Caja Rural de Extremadura ha convocado la XXVII edición de los Premios Espiga Jamón Ibérico D.O.P. Dehesa de Extremadura, un certamen destinado a reconocer la calidad de uno de los productos más representativos del sector agroalimentario extremeño y a poner en valor el trabajo de las industrias elaboradoras y los ganaderos vinculados a la Denominación de Origen Protegida.

En el concurso podrán participar las industrias elaboradoras o marcas comerciales acogidas a la D.O.P. Dehesa de Extremadura. Las piezas presentadas a concurso deberán ser de bellota, con precinto y etiqueta de la Denominación de Origen y tener un tiempo mínimo de curación de 22 meses.

El plazo de admisión de muestras comenzará el 31 de agosto y permanecerá abierto hasta el 11 de septiembre de 2026, a las 15.00 horas. Cada inscripción corresponderá a un único jamón y las piezas deberán entregarse en el Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (INTAEX), en Badajoz.

Cartel anunciador de los premios. / EL PERIÓDICO

El concurso está organizado por Caja Rural de Extremadura, bajo la dirección técnica del INTAEX, perteneciente al CICYTEX, y cuenta con la colaboración de la D.O.P. Dehesa de Extremadura. El jurado estará integrado por el Panel de Cata de Jamón del INTAEX y especialistas de reconocido prestigio en el sector.

Las sesiones de cata tendrán lugar los días 23, 24, 25 y 28 de septiembre en las instalaciones del INTAEX y se desarrollarán mediante el sistema de “cata a ciegas”, garantizando en todo momento el anonimato y la confidencialidad de las muestras. Tras las fases de preselección, accederán a la cata final un máximo de seis jamones.

Los Premios Espiga distinguirán en la modalidad de Jamón Ibérico de Bellota a las mejores piezas con las Espigas de Oro, Plata y Bronce. Además, se establece una distinción especial para reconocer al jamón con una curación igual o superior a 45 meses que obtenga la mayor puntuación durante las catas de preselección.

Diploma para los ganaderos

La convocatoria también reconocerá la importancia del origen de la materia prima y del trabajo desarrollado en la dehesa. Por ello, recibirán un diploma acreditativo los ganaderos proveedores de los animales de los que procedan los jamones distinguidos con las Espigas de Oro, Plata y Bronce, así como el correspondiente a la distinción especial.

Los ganadores recibirán sus galardones el domingo 18 de octubre, en el marco de la III Feria Espiga Agroalimentaria, una cita impulsada por Caja Rural de Extremadura para reunir y dar visibilidad a algunas de las principales producciones de calidad de la región y reforzar su compromiso con el sector agroalimentario extremeño.

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