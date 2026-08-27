El drama de los centros de transporte de Extremadura: "Seis meses sin cobrar y ahora soy como un okupa"

Óscar Delgado enciende cada noche las luces del Centro de Servicios al Transporte de Coria. Sigue pendiente de unas instalaciones en las que lleva trabajando "media vida", aunque desde febrero no recibe su nómina y la empresa que lo contrató ya no gestiona el servicio. "Después de 25 años, me han dicho que ahora soy aquí como un okupa", afirma. A sus 54 años, con hipoteca y una hija, se ha tenido que buscar la vida para llegar a casa con algo de dinero. "Limpio piscinas, corto hierba... Hago un poco de todo para poder comer", cuenta.

Su situación resume el drama que arrastra la plantilla de los diez Centros de Servicios al Transporte de Extremadura (CST), un total de 56 empleados que continúan vinculados a Copergy Ibérica. Aunque la Junta de Extremadura ha rescindido la concesión ante los "reiterados incumplimientos" de la empresa y ha comenzado a recuperar las instalaciones, Copergy mantiene vigentes los contratos de trabajo.

Un ERE sobre la mesa

"Siguen dados de alta, pero sin cobrar y sin poder trabajar con normalidad. Mientras la empresa no rompa esa relación laboral, tampoco pueden acceder al paro", explica Félix García Ledo, secretario de Organización y Finanzas de CCOO del Hábitat de Extremadura.

Después de semanas de incertidumbre, una abogada de Copergy se reunió este miércoles en Almendralejo con trabajadores de la red y puso sobre la mesa la posibilidad de tramitar un expediente de regulación de empleo (ERE). La propuesta inicial de la empresa contempla indemnizaciones de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades, unas condiciones que los empleados no han aceptado.

CCOO considera que, si no se alcanza un acuerdo, la salida pasará por acudir a los tribunales para solicitar la extinción de los contratos y reclamar las cantidades pendientes. "Tendrán que presentar demandas por los salarios que se les deben y pedir la rescisión de la relación laboral", señala García Ledo.

Félix García Ledo, secretario de Organización y Finanzas de CCOO del Hábitat de Extremadura en el Centro de Servicios al Transporte de Mérida. / Javier Cintas

Sin relación laboral con la Junta

La Junta de Extremadura insiste en que no mantiene ninguna relación laboral ni contractual con los trabajadores y que la situación de la plantilla corresponde exclusivamente a Copergy. La Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda explica que los empleados han sido informados de la resolución efectiva de la concesión, aunque todas las comunicaciones oficiales se dirigen a los representantes legales de la empresa.

El Ejecutivo autonómico asegura que, una vez finalizado el pasado 3 de agosto el plazo para notificar la resolución del contrato, asumió el control de los centros. Durante la recepción de las instalaciones se levantaron actas en las que quedaron recogidas las deficiencias detectadas y las deudas acumuladas con proveedores de suministros básicos. Copergy no compareció en ninguno de esos procedimientos.

La consejería sostiene que ha actuado para garantizar la continuidad del servicio y proteger el interés general mientras prepara una nueva licitación. Sin embargo, reconoce que no puede resolver la situación de los empleados ni abonarles las cantidades pendientes, al no existir vínculo contractual con ellos. Su futuro continúa así en manos de Copergy y, si no prospera la negociación del ERE, de las acciones judiciales que pueda emprender la plantilla.

CCOO

Trabajadores con discapacidad

Óscar tiene 54 años y entró en el centro de Coria cuando tenía 28. Durante buena parte de su vida laboral, aquellas instalaciones fueron su lugar de trabajo. Ahora continúa dado de alta en Copergy Ibérica, pero tras la rescisión de la concesión la Junta le ha advertido de que ya no puede intervenir en la gestión del recinto. "Me han dicho que no me meta en nada, que allí ya no puedo hacer nada. Yo no soy nadie", relata.

A diferencia de algunos compañeros, que proceden de un centro especial de empleo y cuentan con una pensión por discapacidad, Óscar no podía continuar esperando porque su nómina de Copergy era su única fuente de ingresos. Para afrontar sus gastos, se ha dado de alta como autónomo (una situación compatible con mantener vigente su contrato laboral con Copergy), ha comprado una furgoneta y ha comenzado a aceptar cualquier trabajo que pueda realizar. "Han sido meses muy duros. Me he tenido que buscar la vida para llegar a casa con algo de dinero", explica.

Óscar Delgado (derecha) junto a otro compañero en el Centro de Servicios al Transporte de Coria. / El Periódico

Su jornada transcurre ahora entre la limpieza de piscinas, el desbroce de parcelas y pequeños encargos. Asegura que durante el verano no le ha faltado trabajo, pero esta misma semana, con el cambio de tiempo, los encargos han comenzado a disminuir y no sabe cómo afrontará el invierno. Sigue pagando una vivienda en Calzadilla, a pocos kilómetros de Coria, y el vehículo que necesita para desplazarse.

No es la primera vez que busca ingresos fuera de su empleo. Los problemas con las nóminas comenzaron antes de que los pagos se interrumpieran por completo. Según relata, los salarios llegaban con retraso y, en ocasiones, divididos en varias entregas. "Ya me buscaba la vida antes porque nos pagaban hasta en tres veces. Llegué a recoger chatarra y llevarla a Moraleja", recuerda.

Ahora no sabe si será despedido, si podrá cobrar a través del Fondo de Garantía Salarial o si una futura concesionaria tendrá que subrogarlo. "Estoy un poco perdido. No sé ni por dónde tirar", admite.

Instalaciones sin control

El aparcamiento del centro de Coria continúa prácticamente lleno. De sus 35 plazas, Óscar calcula que habitualmente permanecen ocupadas cerca de 30. Sin embargo, la falta de personal y de control ha abierto la puerta a usos que nada tienen que ver con el transporte profesional.

"Está entrando gente que no tendría que entrar. Esto es para transportistas, no para utilizarlo como almacén", denuncia. También teme que la ausencia de vigilancia favorezca robos de combustible o daños en los vehículos.

El centro mantiene algunos servicios mediante el modelo 050, el sistema habilitado para que los usuarios paguen directamente a la Junta de Extremadura después de la salida de Copergy. Sin embargo, Óscar asegura que no todos los transportistas abonan las tarifas. Algunos sí remiten los justificantes a la Administración, mientras otros acceden sin pagar ante la falta de control.

La situación no es la misma en toda la red. En Mérida por ejemplo, el centro permanece cerrado y solo se utiliza el aparcamiento, que también hace las veces de almacén. Allí aparece Alberto Martínez, un transportista en busca de agua para rellenar su garrafa.

"El grifo es lo único que funciona", lamenta a las puertas de unas instalaciones vacías y casi desmanteladas. "El centro está cerrado y no sé por qué, no lo entiendo, porque era muy buena ayuda para los transportistas. Yo venía mucho, sobre todo a la gasolinera, que era más barata. Pero empezó a faltar el combustible y luego cada vez ha ido a peor", afirma.

Alberto Martínez, transportista, en el Centro de Servicios al Transporte de Mérida. / Javier Cintas

Plan de rescate

Tras rescindir el contrato y asumir el control de las instalaciones, la Junta ha anunciado un plan de rescate de 2,2 millones de euros para su recuperación mientras prepara una nueva licitación. Las actuaciones incluyen una inversión de 600.000 euros para el centro de Mérida y la mejora de aseos, aparcamientos o gasolineras del resto de la red. Para garantizar su funcionamiento a largo plazo y definir un modelo de gestión "viable y ajustado a las demandas actuales del sector", la Administración está manteniendo contactos con asociaciones de transportistas, operadores logísticos y gestores especializados.

La red de centros de transporte está repartida por Mérida, Almendralejo, Jerez de los Caballeros, Plasencia, Villafranca de los Barros, Cáceres, Navalmoral de la Mata, Don Benito, Coria y Zafra. Son instalaciones concebidas para facilitar el trabajo diario de los profesionales del transporte, con aparcamientos temporales, zonas de descanso, surtidores, autolavado, mantenimiento, vigilancia, conexión wifi, cafetería y aseos.

El contrato de 2019

El Ejecutivo del PP sitúa el origen del problema en el contrato de gestión firmado en agosto de 2019 bajo el mandato del PSOE, con una duración de ocho años y una posible prórroga de otros dos. Ante los "incumplimientos reiterados" de la anterior adjudicataria, tanto con los trabajadores como con la prestación del servicio, la consejería decidió el 1 de mayo de 2025 aprobar la cesión a un tercero (Copergy Ibérica) para intentar mejorar la situación.

Sin embargo, esta empresa también ha incumplido, "seguramente" por las "malas condiciones de origen" de los pliegos que sirvieron de base a la licitación. La Junta tenía entonces dos opciones: resolver el contrato o intentar una nueva cesión a una empresa con mayor solvencia. La vía elegida inicialmente fue la segunda, pero la falta de interés empresarial ha "obligado" a activar finalmente la resolución contractual con Copergy.

La consecuencia es una red deteriorada y funcionando a medio gas, junto a una plantilla de 56 empleados que acumula seis meses sin cobrar y permanece en un limbo laboral. Mientras la nueva concesión y las inversiones continúan sobre el papel, Óscar seguirá regresando al centro de Coria al caer la noche. Encenderá las luces de unas instalaciones que ya no puede gestionar y volverá por la mañana para apagarlas, aunque nadie sepa todavía durante cuánto tiempo tendrá que hacerlo.