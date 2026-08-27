Diego, el niño de Alcuéscar con leucemia, avanza hacia el trasplante y su familia busca piso en Madrid

Diego Puerto Caballero afronta una nueva etapa en su lucha contra la leucemia. El pequeño de cinco años de Alcuéscar tiene previsto desplazarse el próximo 15 de septiembre al Hospital Universitario La Paz de Madrid, donde comenzará las pruebas necesarias para preparar un futuro trasplante de médula. La noticia supone un paso importante después de la recaída que sufrió este verano y de los nuevos ciclos de quimioterapia que ha recibido desde entonces.

Diego llevaba alrededor de año y medio de tratamiento cuando la enfermedad volvió a aparecer. Los médicos explicaron entonces a su familia que, al tratarse de una recaída temprana, era muy probable que el siguiente paso fuera un trasplante. La primera posibilidad era comprobar la compatibilidad de su hermano, pero las pruebas descartaron esta opción y obligaron a buscar un donante fuera del entorno familiar.

Su hermano quedó descartado como donante compatible

Con la fecha de Madrid ya marcada en el calendario, ha surgido además una necesidad inmediata. La familia busca un piso de alquiler de larga estancia en la zona del Hospital La Paz o en sus proximidades para poder permanecer junto a Diego durante esta fase del tratamiento. El llamamiento se está difundiendo desde Alcuéscar con la intención de llegar a propietarios o personas que puedan facilitar alguna vivienda disponible. Para la familia, disponer de un alojamiento cercano permitirá acompañar al pequeño con mayor tranquilidad durante las pruebas y el proceso hospitalario.

Diego, acompañado por su familia, durante uno de sus ingresos en el Hospital Materno Infantil de Badajoz. / Cedida a El Periódico Extremadura

La petición de vivienda se suma a la campaña que su madre, María José Caballero, Mari, inició tras conocerse la recaída para ampliar el número de posibles donantes. La familia recuerda que hacerse donante de médula no significa inscribirse exclusivamente para Diego, sino entrar en un registro desde el que cualquier persona puede ser llamada si resulta compatible con un paciente que necesite un trasplante. La Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura (ADMO) ofrece información sobre los requisitos y el procedimiento para incorporarse al registro.

Mientras continúa el tratamiento y llega la cita de septiembre, Diego mantiene las ganas de recuperar la vida que la enfermedad ha vuelto a interrumpir. Le gustan los dinosaurios, pintar, leer y especialmente el fútbol, y había podido regresar al colegio antes de esta última recaída. Ahora, su familia vuelve a pedir colaboración para que el mensaje llegue lo más lejos posible, tanto a potenciales donantes como a personas que puedan ayudarles a encontrar un alojamiento cerca del hospital durante los próximos meses.