La lluvia cancela por primera vez el estreno de una obra del Festival de Mérida: "Contra el tiempo no se puede luchar"

Puertas cerradas, murmullos y espera. Es una situación insólita en el Teatro Romano de Mérida, seguramente no en sus más de dos mil años de historia, pero sí desde que se tienen registros actuales: la lluvia que de manera intermitente cayó durante la tarde noche de este miércoles en la capital autonómica obligó a suspender el estreno de 'Las 9 musas', montaje protagonizado por Carmen Conesa que clausura la 72 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico.

A la hora del estreno (22.45) ya no llovía, pero se necesitan más de dos horas para preparar el escenario y los equipos técnicos, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un musical. El dirctor del Festival, Jesús Cimarro, explicó que habría que haber empezado la representación a partir de las 00.30 horas. "Es imposible tener a 2.000 personas esperando hasta la una de la mañana", expresó tras mostrar su "pena" por lo sucecido.

Cimarro pidió disculpas, porque "no es una situación agradable el tener que suspender". Es la primera vez en sus 15 años como director del certamen que se suspende una representación y expresó su esperanza de que este jueves sí se pueda estrenar la obra, que estará en cartel hasta el próximo domingo. El certamen dará al público afectado la posibilidad de devolver las entradas o canjearlas por otro día.

El precedente de 'Antígona'

Hace una década hubo que retrasar más de media hora el comienzo de 'Antígona', con Carmen Machi, pero nunca se había dado la circunstancia de tener que suspender un estreno a causa de la lluvia. En este caso, con la dificultad añadida de tratrarse de un musical, que requiere más tiempo para la puesta en escena con la presencia de una banda en directo, nueve cantantes con micrófonos de mano y un complejo equipo de sonido. La humedad y el agua suponen un riesgo para los equipos técnicos y las personas, por lo que finalmente se optó por suspender la representación tras varias horas de incertidumbre.

Juan Carlos Parejo, de la compañía 'El Negrito Producciones', trasladó la tristeza de todo el equipo "que ha estado aguantando hasta el último momento a ver si el tiempo nos dejaba". Señaló que un estreno es siempre "algo importante" y para muchas de las actrices es su primera vez "y no han dormido" esperando el estreno y ahora al suspender "se han venido abajo y están un poco tristes".

Varias de las actrices han compartido a través de historias de Instagram mensajes en los que dan cuenta de su lamento. "Tenemos el corazón roto, pero prometemos darlo todo en cada una de las funciones", subió Nerea Rodríguez minutos después de que se hiciera público el comunicado en la cuenta oficial del Festival de Mérida. "Hoy no pudo ser pero mañana esperemos que sí", compartió la extremeña Clara Alvarado, que añadió una disculpa a los que no puedan asistir finalmente: "Lo sentimos un montón, de verdad", escribía.

A estas publicaciones se le suma un video compartido por el propio equipo en el que actrices, músicos y parte del equipo aparecen cantando juntos en los camerinos tras conocerse la suspensión del estreno.

La respuesta del público

Cimarro tildó de "impresionante" la actitud del público que iba a asistir al estreno, que bajo la lluvia hizo cola con paraguas alrededor de los exteriores del teatro, durante horas en algunos casos. El director dedicó unas palabras a los espectadores, muchos de ellos procedentes de otras provincias, que se tuvieron que volver sin haber visto el espectáculo. A su juicio, esta es una de las "circunstancias" a las que está expuesto un espectáculo en exteriores.

Desde Barcelona, Albalá, Trujillo y Toledo, en excursiones preparadas o por su cuenta, tristeza era lo que abundaba en las calles de alrededor del monumento. "Hemos venido con toda la ilusión desde Trujillo y hemos comprendido que no se podía hacer, pero hemos mirado la parte positiva, al menos hemos venido a cenar a Mérida", comentaron un grupo de señoras que venían desde la localidad cacereña en una excursión preparada por una agencia.

Cambio de fecha o devolución de entradas

"Vienes con mucha ilusión, pero son cosas que pasan y nadie tiene culpa", añadía María, emeritense que le encanta el teatro e indicó haber asistido a dos obras más este verano. "Contra el tiempo no se puede luchar, somos de Mérida así que vamos a intentar cambiarlas para otro dia", señaló.

"Estamos aquí todo el fin de semana, así que vamos a intentar venir mañana, si hay libres y tenemos oportunidad, venimos", confirmaron otras dos parejas procedentes de Toledo, que era la primera vez que asistían al certamen.

Pero no tiene la misma suerte Raquel Robles, que ha venido a Mérida, desde Barcelona con su hija pequeña y su marido. Solo habían cogido una noche de hotel para visitar la zona y ver el musical del que "tenían las entradas compradas desde hace meses". "Hemos sentido mucha decepción, cuando abran taquillas mañanas miraremos opciones, pero está complicado", admitió con pena.

Los espectadores que vienen con agencias de excursiones esperan a saber que van a hacer los organizadores "nosotras esperaremos a saber que decide el presidente de la asociación y que opciones tenemos", manifestó Kathy de Albalá.