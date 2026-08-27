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Ganadería

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 27 de agosto de 2026

Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña

Ovejas en una explotación de la comarca de La Serena.

Ovejas en una explotación de la comarca de La Serena. / SILVIA SANCHEZ FERNANDEZ

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E. P. E.

Presentamos los datos actualizados a día 27 de agosto de 2026 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.

Lonja del 27 de agosto

Lonja del 27 de agosto

Lonja del 27 de agosto

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Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 27 de agosto de 2026

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