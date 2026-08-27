Ganadería
Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 27 de agosto de 2026
Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña
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Presentamos los datos actualizados a día 27 de agosto de 2026 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.
Lonja del 27 de agostoLonja del 27 de agosto
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