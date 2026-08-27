El PSOE exige a Guardiola que "desautorice" a Óscar Fernández tras el plante de Extremadura a la sectorial de Infancia

La portavoz de Políticas Sociales del PSOE en la Asamblea de Extremadura, Soraya Vega, ha criticado este jueves la "dejadez de funciones" del consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández, tras el plante a la Conferencia Sectorial de Infancia y ha pedido a la presidenta, María Guardiola, "que salga a desautorizar a su vicepresidente y aclare si la Junta va a cumplir con sus obligaciones institucionales".

"Extremadura necesita un Gobierno que defienda los intereses de esta tierra, no un Gobierno que permita que Vox convierta las políticas sociales en el campo de batalla de su ideología", ha afirmado. Para el PSOE, la decisión de no acudir a la conferencia sectorial no es una cuestión menor ni una simple ausencia administrativa, sino "una decisión política que retrata las prioridades del Gobierno de Guardiola".

La ideología de Vox

"Su obligación es estar, defender los intereses de Extremadura y participar en los órganos de cooperación institucional. No puede decidir cuándo cumple con sus responsabilidades en función de si le gusta o le disgusta el Gobierno de España", ha señalado la diputada.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, preside la conferencia sectorial en la que se aborda la transferencia de 25 millones a Ceuta. / Marcos Villaoslada (EFE)

El acuerdo para la transferencia del crédito extraordinario de 25 millones a Ceuta ha contado con el respaldo unánime de todas comunidades autónomas presentes en la conferencia, incluidas las del PP. Extremadura, Aragón y Castilla y León, los tres territorios en los que Vox gestiona las competencias de Infancia, son los únicos que no han asistido a la cita convocada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, por su rechazo a cualquier posible traslado de estos jóvenes a otros territorios.

Protección de la infancia

En un comunicado remitido por los socialistas, Vega ha considerado "inaudito" que la presidenta de la Junta, María Guardiola, "consienta y ampare" que su vicepresidente de Vox marque la posición oficial de Extremadura en materias "tan importantes" como la protección de la infancia e "imponga" la ideología del partido frente a los intereses de Extremadura.

"Guardiola tiene que decidir si gobierna Extremadura o si deja que gobierne Vox. No se puede permitir que un vicepresidente imponga sus posiciones ideológicas incluso cuando están en juego los derechos y la atención a menores", ha subrayado. "Estamos hablando de niños y niñas, de menores que están solos, de personas, no de mercancías. Detrás de cada cifra hay un menor que necesita protección, atención y un sistema público que responda. Las políticas sociales no pueden depender del color político del vicepresidente de turno ni convertirse en moneda de cambio de ningún acuerdo de Gobierno", ha defendido la diputada.

El Periódico

Vega también ha puesto el acento en la contradicción existente entre el discurso del PP y su comportamiento cuando tiene que ejercer responsabilidades de Gobierno. "Escuchamosa dirigentes del Partido Popular dando lecciones en el Congreso de los Diputados, hablando de instituciones, de responsabilidad y de Gobierno, y cuando llega el momento de sentarse en una conferencia sectorial para trabajar y alcanzar acuerdos, Extremadura no aparece. Es difícil exigir responsabilidades a los demás mientras uno no cumple con las propias", ha afirmado Vega.