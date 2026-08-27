Aprobado el reparto de 25 millones para los menores migrantes de Ceuta sin apoyo de Extremadura

La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia ha aprobado este jueves la transferencia de 25 millones de euros para atender a los menores migrantes que se encuentran en Ceuta tras la crisis migratoria de finales de julio. El acuerdo ha contado con el respaldo unánime de las comunidades autónomas presentes en el cónclave, todas excepto Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Los tres territorios en los que Vox gestiona las competencias de Infancia ya habían advertido de que no iban a acudir a la cita convocada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, por su rechazo a cualquier posible traslado de estos jóvenes a otros territorios.

Conferencia Sectorial de Infancia para abordar la situación de los menores migrantes de Ceuta. / Marcos Villaoslada (EFE)

El crédito, aprobado esta semana por el Consejo de Ministros, está destinado a financiar la atención de los menores en Ceuta, en concreto para sufragar gastos de alojamiento, traslado, alimentación, vestuario, apoyo jurídico, atención médica, acompañamiento socioeducativo o servicios de traducción. No supone todavía la distribución de los jóvenes entre las comunidades autónomas, aunque la Junta de Extremadura vincula ambas cuestiones y considera que la aportación económica es el primer paso para los futuros traslados.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha destacado a través de su cuenta de X que la transferencia haya sido aprobada por unanimidad de los presentes. Todos los representantes autonómicos que han participado en la conferencia han votado a favor, incluidas las comunidades gobernadas por el PP. Cataluña, Navarra, Canarias y Madrid han participado en la reunión de forma presencial, mientras que el resto lo han hecho de forma telemática.

La ausencia de Extremadura

La ausencia extremeña había sido comunicada por el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández, mediante una segunda carta remitida a Sira Rego. En el escrito, Fernández solicitaba a la ministra que quedaran recogidos en el acta de la conferencia tanto el rechazo de la Junta al acuerdo como su oposición a "cualquier reparto" de menores migrantes procedentes de Ceuta. Extremadura tampoco asistió, al igual que Aragón y Castilla y León, a la reunión preparatoria celebrada el pasado 13 de agosto.

Fernández ha anunciado que la Junta impugnará judicialmente "todos y cada uno" de los expedientes individuales que no concluyan con el retorno de los menores a Marruecos. El consejero exige que el Ministerio realice una valoración individualizada antes de acordar cualquier traslado y que facilite el expediente administrativo completo de cada joven. La documentación deberá recoger, según reclama Extremadura, su edad y situación personal, las gestiones realizadas para localizar a su familia y la resolución adoptada sobre una posible reunificación o retorno.

"Cualquier actuación debe realizarse atendiendo al interés superior del menor y mediante una valoración individualizada de cada situación", sostiene Fernández. La Junta defiende que las competencias sobre extranjería corresponden al Estado y que los procedimientos deben resolverse antes de trasladar a los jóvenes a otros territorios.

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández (Vox). / Vox Extremadura

La situación de los menores

Además de la aprobación del crédito extraordinario, la conferencia incluía un punto informativo sobre la situación de los menores. Sin embargo, tampoco en esta ocasión tampoco se ha abordado la atención de estos jóvenes o posibles criterios para su reparto.

En declaraciones recogidas por la agencia Efe, la consejera madrileña de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha explicado que el Ministerio ha optado finalmente por retirar este punto del orden del día ante la negativa del PP a tratarlo. No obstante, desde el Ministerio se ha trasladado a las comunidades una serie de propuestas en torno a la atención de los menores, según las fuentes consultadas.

La respuesta de Bolaños

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha referido a la controversia durante su comparecencia ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso. "No es muy patriota envolverse en la bandera de España en Ceuta pero negar a Ceuta que el resto de comunidades autónomas puedan colaborar", ha afirmado en una crítica dirigida a PP y Vox.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños / El Periódico

Bolaños ha señalado que corresponde al Estado afrontar la crisis provocada por la entrada de migrantes del pasado 30 de julio, pero ha recordado que las autonomías "también son Estado". Según ha defendido, todas reclamarían esa misma solidaridad si atravesaran una situación semejante en su territorio.

El ministro ha asegurado además que alrededor del 90% de las personas que entraron irregularmente regresaron a Marruecos en cuestión de horas, resultado que ha atribuido a los medios desplegados y al trabajo diplomático con el país vecino.