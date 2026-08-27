Rubén Tanco, ciclista pacense: "Agosto para mí es más trabajo que descanso"

Rubén Tanco (Badajoz, 1988) comenzó a montar en bicicleta con apenas ocho años y desde entonces las dos ruedas han marcado su vida. Se inició en el BMX, modalidad en la que llegó a proclamarse campeón de Extremadura y subcampeón de España, antes de dar el salto al ciclismo adaptado de carretera y pista. Su discapacidad en la mano izquierda nunca ha sido un impedimento para competir al máximo nivel. En 2017 se proclamó campeón de España de ciclismo adaptado y desde entonces ha acumulado títulos nacionales e internacionales, además de formar parte del equipo Fundación CB Integra Team, del que es jefe de filas.

Pregunta: ¿Qué significa para usted "hacer el agosto": ganar más, trabajar mejor o disfrutar más?

Respuesta: Agosto para mí es un mes en el que paso mucho tiempo fuera de casa viajando por las competiciones. Este mes normalmente lo tengo todo lleno y además, son carreras en las que siempre suele haber buen clima. También es verdad que aprovecho muchas veces para entrenar en sitios chulos y descansar en la playa, en la montaña o donde me toque. Para mí agosto es más trabajo que descanso.

P: ¿Qué cambia este mes en su día a día?

R: Al final nosotros, los ciclistas, acostumbramos a esto. A mi me gusta mucho pasar tiempo fuera de casa y si es cada vez en un sitio diferente, como suele ser, para mí es mucho más bonito estar fuera. Hombre, también me gusta estar en casa, pero estar fuera para mí es algo que disfruto, que es bonito.

P: ¿Cuál es su refugio favorito en Extremadura cuando aprieta el calor?

R: Cuando necesito desconectar voy a Hervás. Me gustan sus paisajes, su piscina natural... pero sobre todo las carreteras que tiene para entrenar.

P: ¿Es de río o de montaña, o por el contrario se va a la playa?

R: Yo soy más de montaña. Me gusta porque me permite entrenar, ya que normalmente las temperaturas son más bajas. Además, también es un lugar perfecto para descansar. Cuando voy, me gusta dar paseos, hacer senderismo y recorrer diferentes rutas.

P: ¿Qué mito del verano le gustaría desmontar?

R: Sin lugar a dudas, la idea de que en agosto se trabaja menos. En mi caso, ocurre todo lo contrario: sigo echando las mismas horas encima de la bici, además de las que paso en el coche, los aviones y los viajes. A todo ello se suman los entrenamientos y las competiciones, que suelen concentrarse durante este mes, por lo que agosto es, precisamente, uno de los periodos de más trabajo para mí.

P: ¿Desconecta en agosto?

R: Acabo de llegar de Andorra, también he estado en Barcelona y en Melilla. Este fin de semana me voy a Jerez de la Frontera. Al final, estoy prácticamente todos los fines de semana fuera de casa. Pero, ¿sabes qué pasa? Que al final mi trabajo me gusta y también me sirve para desconectar.

P: ¿Qué libro está leyendo?

R: Ahora mismo estoy leyendo un libro sobre Miguel Induráin, además de otros relacionados con la nutrición, como el de Rebeca Ramírez. Al final, leo mucho sobre la parte deportiva, porque es un ámbito que me interesa y del que también puedo aprender.

P: ¿Qué canción resume su mejor verano?

R: Soy muy reggaetonero, la verdad. Solo escucho reggaetón y, además, es un género que asocio mucho al verano, a las verbenas y a ese ambiente de alegría. Creo que a veces la gente lo ve con malos ojos, pero para mí el reggaetón es alegría y diversión.

P: ¿Gazpacho o salmorejo, tortilla de patatas con o sin cebolla, cerveza o vino blanco?

R: Salmorejo, sin ninguna duda. Además, me gusta hacerlo casero. En cuanto a la tortilla, me gusta más con cebolla, aunque tampoco con mucha y la verdad es que no soy mucho de alcohol. Me puedo tomar una cerveza o un vinito tranquilamente , pero suele ser en ocasiones puntuales o fechas señaladas.

P: ¿A quién invitaría a compartir unos días de verano en Extremadura y qué plan le propondría?

R: Invitaría a mis amigos de la bici de fuera. Creo que Extremadura es un sitio perfecto para disfrutar de la bici y de la naturaleza, sobre todo, por las rutas, las vistas y las piscinas naturales. Y, por supuesto, aprovecharíamos también para disfrutar de la gastronomía. Es una combinación perfecta para pasar unos días de verano.

P: Cuando llegue septiembre, ¿qué le gustaría poder decir que ha conseguido este agosto?

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R: Cuando llegue septiembre, me gustaría poder decir que he disfrutado al máximo de este agosto y de todas las competiciones. Aunque todavía me quedarán algunas en septiembre.

Fuente: La Crónica de Badajoz