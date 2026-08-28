Detectado en Belvís de Monroy el primer foco de lengua azul del año en la provincia de Cáceres

Un foco de lengua azul ha sido confirmado en una explotación de ganado ovino de Belvís de Monroy, lo que supone la primera aparición de la enfermedad este año en la provincia de Cáceres y la segunda en la región, tras el detectado en la localidad pacense de Navalvillar de Pela hace varias semanas.

Este es el primer caso de serotipo 1 notificado en España durante la temporada de actividad vectorial 2026-2027, que comenzó el pasado 1 de abril. El brote de Navalvillar de Pela fue del serotipo 8.

Además de en Extremadura, los laboratorios regionales de sanidad animal y el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete (Madrid), laboratorio nacional de referencia para esta enfermedad, han confirmado la circulación del virus de la lengua azul, tanto en bovinos como en ovinos, en las provincias de La Coruña, Lugo, Navarra, Huesca, La Rioja, Segovia, Álava y Gipuzkoa. El serotipo 1 es el tercero en notificarse, tras los serotipos 3 y 8.

Explotación de 416 ejemplares

La información facilitada sobre el brote de Belvís de Monroy, calificado como primario y confirmado este jueves, recoge cinco animales afectados en una explotación con un censo total de 416 ovinos.