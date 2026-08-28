Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Sanidad animal

Detectado en Belvís de Monroy el primer foco de lengua azul del año en la provincia de Cáceres

El brote, de serotipo 1, afecta a cinco ovejas de una explotación con 416 animales y es el segundo confirmado en Extremadura esta temporada

Una explotación afectada de lengua azul.

Una explotación afectada de lengua azul. / Andres Rodríguez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

E. P. E.

C

Un foco de lengua azul ha sido confirmado en una explotación de ganado ovino de Belvís de Monroy, lo que supone la primera aparición de la enfermedad este año en la provincia de Cáceres y la segunda en la región, tras el detectado en la localidad pacense de Navalvillar de Pela hace varias semanas.

Este es el primer caso de serotipo 1 notificado en España durante la temporada de actividad vectorial 2026-2027, que comenzó el pasado 1 de abril. El brote de Navalvillar de Pela fue del serotipo 8.

Además de en Extremadura, los laboratorios regionales de sanidad animal y el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete (Madrid), laboratorio nacional de referencia para esta enfermedad, han confirmado la circulación del virus de la lengua azul, tanto en bovinos como en ovinos, en las provincias de La Coruña, Lugo, Navarra, Huesca, La Rioja, Segovia, Álava y Gipuzkoa. El serotipo 1 es el tercero en notificarse, tras los serotipos 3 y 8.

Noticias relacionadas y más

Explotación de 416 ejemplares

La información facilitada sobre el brote de Belvís de Monroy, calificado como primario y confirmado este jueves, recoge cinco animales afectados en una explotación con un censo total de 416 ovinos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. En directo | Todos los vecinos evacuados de Las Hurdes vuelven a casa
  2. La Unión denuncia que Extremadura perdone 147 millones a Almaraz mientras Cataluña destina 45 millones del impuesto nuclear al campo
  3. Cambio drástico en el tiempo: Aemet activa la alerta amarilla en Extremadura por lluvias, tormentas y viento
  4. Unas 80 presas y azudes extremeños afrontan un posible derribo por la normativa europea
  5. Diego, el niño de Alcuéscar con leucemia, avanza hacia el trasplante y su familia busca piso en Madrid
  6. El reparto de menores migrantes de Ceuta enfrenta a Extremadura y al Gobierno de España
  7. El turno de oficio se desangra en Extremadura: 'Ir a juicio puede ser un lujo
  8. O se controla el cormorán, o la tenca desaparece de Extremadura

El futbolista Pedro Porro no podrá recoger la Medalla de Extremadura el 7 de septiembre

El futbolista Pedro Porro no podrá recoger la Medalla de Extremadura el 7 de septiembre

Detectado en Belvís de Monroy el primer foco de lengua azul del año en la provincia de Cáceres

Detectado en Belvís de Monroy el primer foco de lengua azul del año en la provincia de Cáceres

La Policía dará el lunes nuevos datos sobre los más de 500 kilos de cocaína interceptados en Mérida

La Policía dará el lunes nuevos datos sobre los más de 500 kilos de cocaína interceptados en Mérida

Un centenar de efectivos vigilará la gala de las Medallas de Extremadura, marcada por el fenómeno Sanguijuelas del Guadiana

Un centenar de efectivos vigilará la gala de las Medallas de Extremadura, marcada por el fenómeno Sanguijuelas del Guadiana

El TSJEx rechaza la gran invalidez a un vendedor de la ONCE con un 92% de discapacidad

El TSJEx rechaza la gran invalidez a un vendedor de la ONCE con un 92% de discapacidad

Casi 700 jóvenes de España y otros países participan en las actividades de verano del IJEX

Casi 700 jóvenes de España y otros países participan en las actividades de verano del IJEX

Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias, pillados de escapada en Trujillo: "Iban abrazados y muy cariñosos"

Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias, pillados de escapada en Trujillo: "Iban abrazados y muy cariñosos"

'Las 9 Musas': nueve voces frente al mundo

'Las 9 Musas': nueve voces frente al mundo
Tracking Pixel Contents