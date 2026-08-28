'Las 9 musas' levanta el telón en Mérida para cuestionar el rumbo de la sociedad actual

No pudo ser el miércoles, cuando la lluvia obligó a suspender el estreno, pero sí 24 horas después. Con el cielo ya dando tregua y una suave brisa más propia de los primeros días de otoño que del verano, 'Las 9 musas' subieron este jueves al escenario del Teatro Romano para poner el broche final a la 72 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

El musical, escrito por Xènia Reguant, Ricard Reguant y Ferrán González, propone una lectura que lleva al escenario a las nueve musas hijas del rey Zeus, para trasladarlas hasta el mundo actual. Durante una hora y media, las nueve protagonistas, acompañadas de cuatro diosas musicales, llevan la mitología clásica al presente a través de un espectáculo con una estética de concierto, música en directo y coreografía.

Las musas dejaron atrás las figuras mitológicas para convertirse en unas observadoras críticas, que con procupación admiran una sociedad marcada por la tecnología, la inteligencia artificial y la pérdida del arte y el pensamiento crítico. Esta idea pone sobre la mesa la importancia de las artes en la vida cotidiana.

Un concierto de musas

La propuesta nace de una pregunta que se cuestiona como estamos actuando como sociedad en el mundo de ahora, y qué pasaría si estas nueve mujeres aparecerian en el ahora después de que nos entregaran el conocimiento y la razón. Desde ese punto, el montaje se aleja de una recreación tradicional de la mitología para mirar hacia algunos problemas del mundo actual a través de la música.

Cada una de las actrices representa una disciplina diferente. Clío encarna la historia y la memoria, Euterpe la música, Talía la comedia, Melpómene la tragedia, Terpíscore la danza, Erato el amor y la sensualidad, Polimnia lo sagrado, Urania la astronomía y calíope la elocuencia. Desde estas disciplinas, las nueve se enfrentan a las preguntas que plantea la obra sobre el mundo actual y dan, desde sus propias perspectivas, respuestas que conecten con el legado clásico.

Estreno de la obra 'Las 9 musas' en el Festival de Mérida. / Jero Morales

La música es el gran motor del espectáculo, un concierto que a través de las composiciones recorren géneros muy diferentes y acompañan a las protagonistas que interpretan, cantan y bailan. Al final este, se convierte en un montaje que combina lo dramático y la historia con un repertorio que pasa por el pop, baladas, música electrónica y un estilo Kpop.

Entre el elenco protagonizado únicamente por mujeres se encuentran Carmen Conesa, Nerea Rodríguez, Angy Fernández, Cara Alvarado, Noemí Gallego, Miriam Queba, María Pascual, Erika Bleda y Andrea Guasch. Acompañadas por la banda en directo que la forman Madeline Espinosa, Laura Solla, Claudia Pereira y Erika López.

Las musas del Olimpo con una estética futurista

Tanto el vestuario como la escenografía se aleja de cualquier recreación de la Grecia clásica y lleva a las hijas de Zeus hacia una estética marcada por el futurismo. La base blanca de las prendas domina el conjunto de los trajes, unas lineas de colores recorren las prendas y distinguen a cada personaje, mientras que pelucas y maquillajes de tonos intensos complementan una imagen cercana a la de seres robóticos.

Sobre esta base común, cada musa tiene incorporados elementos propios en sus vestuarios, desde faldas hasta corsés y otros complementos del tono asignado a cada una, que permiten al espectador diferenciarlas visualmente y trasladar al escenario una versión más pop y futurista de la mitología.

Estreno de la obra 'Las 9 musas' en el Festival de Mérida. / Jero Morales

El responsable de diseño del vestuario es Juan Ortega y la encargada de maquillaje y peluquería Magali Espinola.

La producción corre a cargo de El Negrito Producciones, una compañía extremeña, con una coproducción con el Festival de Mérida. El proyecto incorpora asimismo a dos intérpretes extremeñas, Clara Alvarado y Noemí Gallego, siendo esta útima emeritense.

El montaje permanecera en el Teatro Romano de Mérida hasta el domingo 30 de agosto, cuando se apaguen las luces y se baje el telón, el certamen cerrará sus puertas hasta el verano que viene.