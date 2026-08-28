Extremadura enviará 900 vacunas de sus dosis de reserva contra difteria, tétanos y tosferina a Ceuta

Extremadura colaborará con el envío de 900 vacunas a Ceuta para atender las necesidades sanitarias surgidas tras la crisis migratoria registrada a finales de julio. Se trata de dosis contra la difteria, el tétanos y la tosferina con un valor aproximado de 10.500 euros. Podrían salir hacia la ciudad autónoma desde este sábado, aunque la fecha definitiva depende de que el Ministerio de Sanidad concluya la documentación necesaria.

La consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, ha explicado este viernes que la aportación no pondrá en riesgo el calendario de vacunación en la región. "Extremadura es solidaria, lo hemos dicho siempre, y por supuesto va a mandar vacunas", ha afirmado García Espada solo un día después de que Extremadura diera plantón a la conferencia sectorial de Infancia en la que se aprobó la transferencia de 25 millones de euros a la ciudad autónoma.

La consejera de Salud, Sara García Espada. / Europa Press

Sistema de préstamo

El envío de las vacunas, aprobado el pasado lunes, se realizará mediante un sistema de préstamo. El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependiente del Ministerio de Sanidad y responsable de la asistencia sanitaria en Ceuta, deberá devolver posteriormente las dosis o abonar su importe. La cifra económica todavía no está cerrada porque dependerá de la composición definitiva del lote, si bien se sitúa en torno a los 10.500 euros.

La remesa estará compuesta por vacunas de varios tipos, entre ellas dosis contra la difteria, el tétanos y la tosferina. La Junta y el Ministerio trabajan todavía en la concreción del documento que regulará la entrega y las condiciones de transporte.

Al respecto, la consejera ha explicado que el traslado requiere una preparación específica debido a que algunas vacunas necesitan mantener la cadena de frío para llegar en buenas condiciones. Otras dosis ni siquiera tendrán que salir físicamente de Extremadura, sino que podrán ser suministradas directamente desde los laboratorios con cargo a las adquisiciones realizadas por la comunidad.

El Periódico

La responsable regional de Sanidad ha asegurado que aceptar la petición no comprometerá las existencias necesarias para vacunar a los extremeños. Según ha explicado, la comunidad mantiene reservas adicionales para responder ante posibles imprevistos. "Extremadura no compromete a día de hoy la vacunación de los extremeños porque siempre contamos con excedentes por lo que pueda suceder", ha señalado.

La consejera también ha defendido que la inmunización no solo protege a quienes reciben directamente las dosis, sino al conjunto de la población de Ceuta mediante la protección comunitaria.

Plante a la Sectorial de Infancia

El anuncio se produce después del enfrentamiento político entre la Junta y el Gobierno central por la atención a los menores migrantes. Extremadura no participó este jueves en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en la que se aprobó una transferencia de 25 millones de euros para Ceuta, debido a su rechazo a posibles traslados de menores a otras comunidades.

La presidenta de la Junta, María Guardiola, precisó posteriormente que Extremadura no se oponía a que Ceuta recibiera recursos, sino a lo que calificó como "la dejación de funciones y el abandono" del Gobierno central a la ciudad autónoma.

García Espada ha mantenido esa línea al confirmar ahora la colaboración sanitaria, aunque ha criticado que el Ministerio haya tardado "prácticamente un mes" en pedir ayuda a las comunidades. La Junta acepta finalmente aportar las 900 dosis solicitadas y queda a la espera de que Sanidad complete el procedimiento para realizar el envío.