Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias, pillados de escapada en Trujillo: "Iban abrazados y muy cariñosos"

Trujillo se ha convertido este viernes en escenario de una de las historias sentimentales que más expectación ha generado en los últimos meses. Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias han sido vistos juntos y "muy cariñosos" recorriendo la localidad cacereña, donde han aprovechado para hacer turismo y conocer algunos de sus principales monumentos. Los dos actores han paseado abrazados por la plaza Mayor, unas imágenes difundidas por el periodista especializado en crónica social Javi Hoyos.

La aparición conjunta cobra especial relevancia después de meses de expectación sobre la relación entre ambos. La revista 'Lecturas' destapó su romance con unas fotografías en las que aparecían besándose y paseando juntos por Madrid, aunque los propios protagonistas han mantenido desde entonces una enorme discreción sobre su vida privada. Ahora, su paso por Extremadura vuelve a situarlos juntos públicamente.

Histórica plaza

Pero la escapada de los intérpretes por Trujillo no se ha limitado a un paseo por su emblemática plaza. Este periódico ha podido confirmar que Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias han visitado este viernes la iglesia de Santa María la Mayor, uno de los grandes monumentos de la ciudad. También que esta misma mañana han estado desayunando en la plaza Mayor y que ya han pasado su primera noche en la ciudad. En la parroquia los atendió Irene Carvajal, trabajadora del templo, que en un primer momento no se percató de quiénes eran sus visitantes.

«Mi compañera me dijo: "Han entrado famosos y no te has enterado"», relata Carvajal. La pareja preguntó por la visita al monumento y, en un principio, Sánchez-Gijón explicó que únicamente querían contemplar el retablo. Al conocer que la entrada, de seis euros, permitía además recorrer el templo y subir a las torres, finalmente decidieron comprarla. «Pagaron y no dijeron nada. Entraron y estuvieron haciendo la visita», explica.

«Nos ha gustado mucho»

Fue cuando terminaban el recorrido cuando Irene Carvajal pudo hablar brevemente con ellos. «Me acerqué y les pregunté si les había gustado. Me dijeron que sí, que les había gustadomucho», recuerda. Incluso les recomendó continuar su ruta acercándose a conocer a la Virgen de la Victoria, patrona de Trujillo. «Ella me preguntó dónde estaba y les expliqué que en la iglesia de la plaza. Me dijeron: "Venga, vale, pues vamos. Muchas gracias"».

La trabajadora de Santa María la Mayor destaca que ambos fueron «muy simpáticos», aunque poco habladores y aparentemente interesados en pasar desapercibidos. Maxi Iglesias llevaba gafas de sol durante su recorrido por la ciudad y se las quitó al entrar en el templo, mientras que Sánchez-Gijón iba «a cara lavada» y sin gafas: "Está guapísima de todas formas". «Yo tenía la sensación de que no querían que los reconociéramos mucho. Estaban ellos a su bola», señala.

Su discreción, sin embargo, no ha impedido que fueran reconocidos durante su recorrido por el centro histórico. Hoyos ha difundido imágenes de los dos caminando abrazados por Trujillo y ha asegurado que «esta historia de amor que destapó la revista 'Lecturas' sigue adelante». Una escapada extremeña que vuelve a poner el foco sobre Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias y que ha convertido por unas horas a la plaza Mayor de Trujillo en escenario de la crónica social nacional.