Acto
El futbolista Pedro Porro no podrá recoger la Medalla de Extremadura el 7 de septiembre
El campeón del mundo, que reside actualmente en Inglaterra, ha explicado que su ausencia se debe a motivos de trabajo, ya que se ha incorporado a su club y la competición liguera ya ha comenzado en Reino Unido
El futbolista extremeño Pedro Porro ha comunicado a la Junta que finalmente no podrá asistir al acto de entrega de las Medallas de Extremadura, que se celebrará el próximo 7 de septiembre en el Teatro Romano de Mérida.
El campeón del mundo, que reside actualmente en Inglaterra, ha explicado que su ausencia se debe a motivos de trabajo, ya que se ha incorporado a su club y la competición liguera ya ha comenzado en Reino Unido.
El jugador ha trasladado a la presidenta María Guardiola su agradecimiento por la concesión de la distinción y ha manifestado que le hubiera encantado poder estar presente, señalando que ha tratado hasta el último momento de hacer compatible el acto con su calendario deportivo.
Por este motivo, la Junta de Extremadura ha acordado con el galardonado que, en este caso particular y de conformidad con lo previsto en el Decreto 177/2013, de 24 de septiembre, por el que se regula la concesión de la Medalla de Extremadura, la entrega se realice de manera oficial y públicamente en el momento en el que pueda encajar en su agenda de compromisos deportivos y profesionales.
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