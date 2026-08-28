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El futbolista Pedro Porro no podrá recoger la Medalla de Extremadura el 7 de septiembre

El campeón del mundo, que reside actualmente en Inglaterra, ha explicado que su ausencia se debe a motivos de trabajo, ya que se ha incorporado a su club y la competición liguera ya ha comenzado en Reino Unido

Pedro Porro, recibido en las instalaciones del Tottenham por sus compañeros.

Pedro Porro, recibido en las instalaciones del Tottenham por sus compañeros. / Efe

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Carolina León Carvajal

El futbolista extremeño Pedro Porro ha comunicado a la Junta que finalmente no podrá asistir al acto de entrega de las Medallas de Extremadura, que se celebrará el próximo 7 de septiembre en el Teatro Romano de Mérida.

El campeón del mundo, que reside actualmente en Inglaterra, ha explicado que su ausencia se debe a motivos de trabajo, ya que se ha incorporado a su club y la competición liguera ya ha comenzado en Reino Unido.

El jugador ha trasladado a la presidenta María Guardiola su agradecimiento por la concesión de la distinción y ha manifestado que le hubiera encantado poder estar presente, señalando que ha tratado hasta el último momento de hacer compatible el acto con su calendario deportivo.

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Por este motivo, la Junta de Extremadura ha acordado con el galardonado que, en este caso particular y de conformidad con lo previsto en el Decreto 177/2013, de 24 de septiembre, por el que se regula la concesión de la Medalla de Extremadura, la entrega se realice de manera oficial y públicamente en el momento en el que pueda encajar en su agenda de compromisos deportivos y profesionales.

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