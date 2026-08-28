Guadalupe espera triplicar la llegada de peregrinos a Extremadura con el Año Santo

Guadalupe volverá a convertirse en 2026 en uno de los grandes focos de peregrinación religiosa de Extremadura con la celebración de un nuevo Año Jubilar Guadalupense, una cita que el municipio espera que multiplique la llegada de visitantes y deje un importante impacto económico en la localidad. El Año Santo comenzará el próximo 30 de agosto, coincidiendo con el inicio de la novena a la Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura, y se clausurará el 8 de septiembre de 2027. La celebración tiene lugar cada vez que el 6 de septiembre, festividad litúrgica de la Virgen, cae en domingo, una circunstancia que se da este año.

El alcalde de Guadalupe, José Miguel Martín, subraya que esta convocatoria tendrá una repercusión directa en el municipio. Según señala, en los años jubilares la presencia de personas que acuden hasta la localidad se dispara y los peregrinos pueden llegar a triplicarse respecto a un año ordinario. Ese aumento repercute también en la actividad económica de Guadalupe, un municipio que vive en buena medida del turismo. La mayor afluencia se deja notar en alojamientos, hostelería, comercio y servicios, especialmente en los días de mayor concentración vinculados al inicio del Año Santo y a la festividad de la patrona.

«Un pueblo como Guadalupe, que vive del turismo, lo acoge con los brazos abiertos», afirma Martín, que destaca la disposición del ayuntamiento y del propio municipio a colaborar en las actividades que se organicen. No obstante, recuerda que el Año Santo tiene una naturaleza esencialmente religiosa y que el programa principal depende de la Iglesia. La llegada de peregrinos se concentrará sobre todo a partir del 30 de agosto y en torno al 6 de septiembre, aunque la celebración se prolongará durante todo el año jubilar.

El regidor señala que los caminos históricos que conducen a Guadalupe se llenan especialmente en estas citas, no solo de personas que acuden por motivos de fe, sino también de senderistas, un perfil que ha crecido en los últimos años. «Cada día nuestros caminos van creciendo más, no solo en el ámbito religioso, también en el senderista», apunta el alcalde. En este sentido, el Año Santo volverá a dar protagonismo a las rutas tradicionales de peregrinación hacia el monasterio, transitadas durante siglos por fieles procedentes de distintos puntos del país.

Peregrinos

Martín explica que todavía no hay una estimación cerrada del número de peregrinos ni del impacto económico que puede dejar la celebración, aunque sí confirma que varias asociaciones y diócesis preparan ya peregrinaciones. Entre ellas cita a la Asociación de los Caminos a Guadalupe, que prevé organizar una peregrinación magna, y a diócesis como Toledo, Córdoba o León, que tradicionalmente movilizan a numerosos fieles.

El alcalde recuerda que a los peregrinos que hacen el camino a pie se suman después familiares y acompañantes que llegan en coche, lo que convierte determinadas jornadas en días de mucha afluencia en el municipio y refuerza el movimiento en bares, restaurantes, comercios y alojamientos. El ayuntamiento se implicará en la organización en la medida de sus posibilidades, junto a colectivos locales muy vinculados a la devoción guadalupense, como los Caballeros de la Virgen o las Damas de la Virgen de Guadalupe.

Programa

La organización del Año Jubilar empezó a perfilarse en enero con la creación de una comisión interdiocesana, presidida por el padre guardián del Monasterio de Guadalupe e integrada por representantes de las diócesis implicadas. El programa incluirá celebraciones litúrgicas, peregrinaciones y encuentros dedicados a ámbitos como la salud, la educación, la catequesis, la vida consagrada, el clero, los jóvenes y las familias.

El lema será ‘Tu Madre te busca’, que dará título a una carta pastoral conjunta de los obispos, así como una nueva credencial del peregrino, una oración oficial y el logotipo del jubileo, concebido en torno a las ideas de camino, encuentro y esperanza. La celebración incorporará también una obra social vinculada al proyecto ‘Hogar Santa María de Guadalupe. Nuestra Casa’, impulsado por la Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual de las Villuercas-Ibores, ASDIVI.

Jubileo

Durante los años santos, los fieles pueden obtener el jubileo si cumplen varios requisitos: visitar la basílica de Guadalupe, rezar alguna oración, el Credo o un acto de fe, pedir por las intenciones del Papa, así como recibir los sacramentos de la penitencia y la comunión. La confesión puede realizarse en los quince días anteriores o posteriores, y la Iglesia recomienda también asistir a misa.

El primer Año Santo Guadalupense fue instituido en 1536 por el papa Paulo III para las fiestas de Nuestra Señora de Guadalupe. Siglos después, en 2005, Juan Pablo II dispuso que se concediera Año Jubilar cada vez que la solemnidad de la patrona de Extremadura coincidiera en domingo. Así ocurrió en 2009, 2015 y 2020. La tradición sitúa en Guadalupe la aparición de la Virgen al pastor Gil Cordero a finales del siglo XIII, origen de un enclave reconocido como primer Santuario Nacional en 1340 y consolidado con el tiempo como uno de los grandes centros de devoción mariana del país.

El monasterio, declarado Monumento Nacional en 1879 y Patrimonio Mundial en 1993, ha sido durante siglos meta de peregrinación y referencia histórica, artística y cultural. Guadalupe, con unos 1.800 habitantes, afronta esta cita con el reto habitual de los pequeños municipios ante acontecimientos de gran afluencia, aunque el alcalde sostiene que la localidad está acostumbrada a acoger concentraciones importantes de visitantes en fechas puntuales.

La celebración jubilar permitirá además reforzar la proyección turística y cultural de la villa, integrada desde el año 2018 en la Asociación de los Pueblos más Bonitos de España y situada en el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, incluido en la Red Mundial de Geoparques de la Unesco.