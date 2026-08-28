Almendralejo
Hallan fallecida en su vivienda a una mujer de 70 años en Almendralejo
Los vecinos alertaron a los servicios de emergencia al llevar días sin ver a la víctima
Una mujer de 70 años ha sido encontrada fallecida en el interior de su domicilio este jueves en Almendralejo, después de que la preocupación de sus vecinos motivara la intervención de los servicios de emergencia. El suceso se produjo este jueves en un piso situado en la calle López de Ayala, donde algunos residentes habían advertido que llevaban aproximadamente una semana sin ver a la mujer, que vivía sola y era viuda desde hacía varios años.
Hasta el edificio se desplazaron agentes de la Policía Nacional, efectivos de bomberos y personal sanitario del 112, que accedieron a la vivienda y confirmaron el fallecimiento. Por el momento no han trascendido las circunstancias concretas en las que se produjo la muerte. La noticia ha causado una profunda conmoción entre los vecinos de la zona, especialmente entre aquellos que conocían a la fallecida y cuya inquietud ante su prolongada ausencia permitió finalmente alertar a los servicios de emergencia.
Fuente: La Crónica de Badajoz
- En directo | Todos los vecinos evacuados de Las Hurdes vuelven a casa
- La Unión denuncia que Extremadura perdone 147 millones a Almaraz mientras Cataluña destina 45 millones del impuesto nuclear al campo
- Cambio drástico en el tiempo: Aemet activa la alerta amarilla en Extremadura por lluvias, tormentas y viento
- Unas 80 presas y azudes extremeños afrontan un posible derribo por la normativa europea
- El reparto de menores migrantes de Ceuta enfrenta a Extremadura y al Gobierno de España
- El turno de oficio se desangra en Extremadura: 'Ir a juicio puede ser un lujo
- O se controla el cormorán, o la tenca desaparece de Extremadura
- Diego, el niño de Alcuéscar con leucemia, avanza hacia el trasplante y su familia busca piso en Madrid