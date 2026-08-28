Casi 700 jóvenes de España y otros países participan en las actividades de verano del IJEX.

El vicepresidente de la Junta de Extremadura y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta, Óscar Fernández Calle, ha realizado un balance "muy positivo" de la campaña de actividades estivales 'Verano IJEX 2026', que concluye con un incremento del presupuesto global hasta los 395.000 euros (frente a los 330.000 del ejercicio anterior) y un total de 674 participantes, entre jóvenes extremeños, de otras comunidades autónomas e internacionales.

Durante su visita a las instalaciones del albergue juvenil de Valencia de Alcántara (Cáceres), donde ha clausurado el campo de voluntariado 'Art Brut', Fernández Calle ha anunciado que las plazas para jóvenes extremeños han aumentado hasta alcanzar las 476 (frente a las 438 del pasado año).

En total, el Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX) ha desarrollado 23 actividades durante los meses de julio y agosto (8 campamentos, dos campus, siete intercambios y seis campos de voluntariado) que han recibido una respuesta rotunda de la sociedad con más de 1.070 solicitudes registradas. "Esto no es un punto de llegada, sino un punto de partida", ha destacado Fernández tras recordar que "el dinero público procede del esfuerzo de los ciudadanos y nuestra obligación es gestionarlo con el máximo rigor".

Campamento Cienciaventura del Instituto de la Juventud de Extremadura / Cedida

"Juventud activa"

En su comparecencia, el vicepresidente ha reivindicado el modelo de ocio y formación que defiende el Ejecutivo autonómico explicando que frente a quienes pretenden "imponer" modelos de juventud "pasivos", ellos apuestan por "una juventud activa, con valores, que aprecie la cultura del esfuerzo, el compañerismo, la solidaridad intergeneracional y el arraigo a nuestra tierra".

Asimismo, ha destacado que la oferta de este verano ha permitido a los jóvenes acceder a alternativas saludables y formativas en áreas como el medio ambiente, el deporte y la multiaventura, la robótica, la ciencia, el patrimonio histórico y la atención a la discapacidad, facilitando al mismo tiempo la conciliación de las familias extremeñas, indica en nota de prensa la Junta.

El balance se ha producido en el marco de la clausura de la novena edición del campo de voluntariado 'Art Brut', al que el IJEX ha destinado 11.500 euros. En esta actividad han convivido 14 voluntarios (cinco extremeños y nueve procedentes de otras regiones) junto a 24 usuarios con inteligencia límite o discapacidad intelectual de la Fundación Magdalena Moriche y Aexpainba, trabajando en talleres de artes plásticas, gráficas, textil y marroquinería.

Campamento Cienciaventura del Instituto de la Juventud de Extremadura / Cedida

"Aquí no venimos a hablar de integración desde la teoría o desde eslóganes vacíos; aquí la integración y el respeto se han vivido y practicado día a día", ha enfatizado el consejero, destacando el doble impacto del proyecto, donde los jóvenes no solo aportan su tiempo, sino que adquieren una formación y una visión transformadora sobre la discapacidad.

El punto de partida

De cara al inicio del nuevo curso político, Fernández Calle ha subrayado que este balance "no es un punto de llegada, sino un punto de partida", reafirmando el compromiso del Gobierno regional de seguir mejorando la oferta año tras año. "El dinero público procede del esfuerzo de los ciudadanos y nuestra obligación es gestionarlo con el máximo rigor", ha señalado el titular de Desregulación.

En este sentido, ha garantizado que la Junta continuará "optimizando el gasto, eliminando partidas superfluas y fortaleciendo los servicios públicos para destinar más recursos y seguir aumentando las plazas", con el objetivo de que ninguna familia ni ningún joven extremeño con "vocación de participar" se quede "fuera" de estas iniciativas.

Por último, el vicepresidente ha trasladado su agradecimiento a Aexpainba, a la Fundación Magdalena Moriche, al personal técnico y monitores y, muy especialmente, a los jóvenes voluntarios por su "entrega" y "dedicación" durante todo el verano.