Junta, Diputación y CHT coordinan medidas urgentes para garantizar el agua tras el incendio de Pinofranqueado

La Junta de Extremadura, la Diputación Provincial de Cáceres y la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) han reforzado este viernes su coordinación para garantizar el abastecimiento de agua en las localidades afectadas por reciente el incendio de Pinofranqueado y evitar de esta manera problemas derivados del arrastre de cenizas tras las últimas lluvias.

Coordinación entre administraciones

La consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, Mercedes Morán, ha explicado antes de la reunión que la intención es que las tres administraciones trabajen conjuntamente para "solventar el problema de agua que van a padecer los ciudadanos" de las zonas afectadas. El objetivo es repetir el sistema empleado tras el incendio de Jarilla, cuando Junta, Diputación y Confederación desarrollaron una actuación conjunta que, según Morán, "resultó muy efectiva".

"Queríamos replicar ese modelo de nuevo", ha aclarado la consejera, quien ha avanzado que técnicos de las tres administraciones visitarán el terreno para determinar "qué actuaciones tenemos que hacer cada administración" y acordar conjuntamente las soluciones. La prioridad inmediata, ha insistido, es "el abastecimiento urgente de agua".

Mientras no puedan acometerse determinadas obras, la Diputación dispone, a través del consorcio MásMedio, de cisternas homologadas para abastecer de agua potable a la población. Morán ha advertido de que las lluvias registradas tras el incendio ya han comenzado a arrastrar cenizas hacia las gargantas, por lo que las obras de emergencia deberán ejecutarse "lo más rápidamente posible" y "de una manera coordinada".

Actuaciones sobre el monte

Además de garantizar el suministro inmediato, las administraciones estudian actuaciones "sobre el monte para intentar retener esa ceniza", ha adelantado. Entre las zonas que presentan problemas se encuentran varias alquerías de Pinofranqueado y Nuñomoral. Morán ha citado el caso de Horcajo, donde ya se está recurriendo a cisternas, y ha avisado de que habrá que analizar todo el territorio porque el arrastre de cenizas puede terminar afectando incluso a municipios donde directamente no haya ardido el monte.

Abastecimiento en Las Hurdes

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha destacado por su parte la colaboración entre administraciones como elemento fundamental para "dar respuesta a problemas graves de los ciudadanos". En Las Hurdes, ha detallado, las complicaciones en este ámbito son menores que las registradas el pasado año tras el incendio de Jarilla. En Pinofranqueado, las zonas más afectadas son Avellanar y Horcajo, donde "ya tenemos hace algún tiempo cubas de agua" y el ayuntamiento está distribuyendo tuberías para ofrecer una solución inmediata. En Nuñomoral, ha agregado, también hay cisternas en Martilandrán o El Gasco, mientras se busca una solución definitiva que permita recuperar el suministro ordinario.

Reunión para coordinar acciones que garanticen el abastecimiento a las zonas afectadas por el incendio de Pinofranqueado / El Periódico

A esta situación se ha añadido un problema de abastecimiento en La Vera relacionado con un incendio anterior. Morales ha señalado que la entrada de cenizas en la red afecta a Losar de la Vera, Robledillo de la Vera y Viandar de la Vera. "En este momento se está limpiando todo", ha indicado, mientras la Diputación mantiene cubas de agua en estos municipios para garantizar el consumo potable mientras se limpian filtros, depósitos y tuberías.

"Es un problema de estos tres ayuntamientos que no han estado diligentes" a la hora de cerrar la entrada de agua a los depósitos durante las últimas precipitaciones, ha afirmado. Según el presidente de la Diputación, esa medida habría permitido desviar el agua hacia las gargantas y mantener temporalmente el abastecimiento mediante cubas o con las reservas existentes, evitando que la ceniza alcanzara los depósitos.

Problemas de telecomunicaciones

Por otra parte, la Delegación del Gobierno en Extremadura ha asegurado que ha trabajado "desde el primer momento" para resolver los problemas de telecomunicaciones provocados por el incendio de Pinofranqueado. Así lo ha remarcado este viernes el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, quien ha confirmado que ha respondido a la carta remitida por la Junta de Extremadura para reclamar la implicación de la Administración General del Estado. Quintana ha defendido que la Delegación "ha estado desde el primer momento trabajando" y ha añadido que "la Junta no ha hecho nada porque quienes lo hacen son las empresas de comunicación", que han actuado en el marco de las competencias estatales, informa Europa Press.

El delegado ha informado que ya se han acometido reparaciones provisionales y que se ha continuado trabajando para solucionar de forma definitiva los daños ocasionados por el fuego. "Lo que ha importado ha sido reparar todos los servicios a los ciudadanos", ha subrayado, antes de destacar el trabajo "magnífico" que han realizado las compañías de telecomunicaciones. Como ejemplo, ha mencionado que el incendio ha quemado unos 15 kilómetros de fibra óptica y sus postes, lo que ha obligado a realizar una intervención temporal: "La fibra óptica se ha tirado ahora mismo por el suelo, pero hay que poner los postes posteriores".

Quintana ha incidido en que Telefónica, Vodafone y Orange han continuado trabajando sobre el terreno y en coordinación con la Delegación del Gobierno. En algunos puntos, ha matizado, también se han visto afectadas instalaciones eléctricas, por lo que ha sido necesario recurrir a grupos electrógenos para mantener los servicios. "Han estado trabajando y lo que tengo que decir es que el trabajo ha sido magnífico por parte de las empresas de comunicación y que hemos estado perfectamente en contacto con ellas", ha concluido.