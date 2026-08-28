María Jesús Nuevo: «Extremadura tiene auténticos paraísos de agua dulce»

¿Qué significa para usted «hacer el agosto»: ganar más, trabajar mejor o disfrutar más?

Para mí, como profesional del turismo, agosto significa trabajar más, pero también disfrutar más. Es uno de los meses de mayor actividad turística y requiere mucha dedicación, pero resulta muy gratificante ver nuestros pueblos llenos de vida. En lo personal, agosto es tiempo de reencuentros con los amigos de siempre, de verbenas y de esas noches eternas compartiendo conversaciones interminables a la puerta de casa. Es un mes intenso, muy especial.

¿Qué cambia este mes en su día a día?

Profesionalmente aumenta la actividad: recibimos más visitantes, se multiplican las consultas y eventos. Personalmente también cambia mi ritmo: socializo más, recupero encuentros y disfruto mucho más de la vida en la calle.

¿Cuál es su refugio favorito en Extremadura cuando aprieta el calor?

Sin lugar a dudas, las piscinas naturales. Son auténticos refugios en plena naturaleza, lugares únicos donde refrescarse, detener el tiempo por un momento y disfrutar del paisaje con calma.

¿Es de río o de montaña, o por el contrario se va a la playa?

En agosto, de río, sin ninguna duda. Me gusta esa sensación de bañarme rodeada de naturaleza. Tenemos auténticos paraísos de agua dulce en Extremadura que, para mí, poco tienen que envidiar a la playa. Aunque reconozco que también me gusta escaparme al mar de vez en cuando.

¿Qué mito del verano le gustaría desmontar?

El mito de que en verano «hay que hacer el agosto» a toda costa. En turismo tendemos a medir el éxito por el número de visitantes, las reservas o lo que se factura, pero una buena temporada es mucho más que eso. Para mí, hacer un buen agosto también significa trabajar bien, ofrecer calidad, cuidar a quien nos visita y, sobre todo, cuidar nuestro territorio y a quienes viven en él.

¿Desconecta en agosto?

Desconectar del todo, sinceramente, no. Agosto es uno de los meses de mayor actividad en mi trabajo y, cuando te apasiona lo que haces, resulta difícil poner el interruptor en «modo descanso». Pero busco pequeños momentos para hacerlo: un baño en un río, una pesquera o un charco perdido; contemplar a simple vista la bóveda celeste bajo la extraordinaria calidad de nuestros cielos; una verbena, una noche al ‘serano’ o simplemente disfrutar de un atardecer. A veces desconectar no significa parar, sino cambiar de ritmo.

¿Qué libro está leyendo?

Estoy leyendo, entre otros, Ana Patricia Botín. Nacida para triunfar, de la periodista Ana Samboal, un libro que me regaló y recomendó con mucho cariño la propia autora, a quien considero una excelente profesional y amiga.

¿Qué canción resume su mejor verano?

Mi verano no se resume en una sola canción; elegiría una pequeña parte de mi playlist de verano, llena de ritmo, recuerdos y emociones. Bonito, Bonito, de Thiago Navarro, por esa invitación a disfrutar de la vida pasito a pasito y de las cosas sencillas; Verano Lento, de Carlos Sadness y Jósean Log; Llevadme a mi Extremadura, de Sanguijuelas del Guadiana, por ese vínculo con nuestra tierra; y, otras veces, Imagine, de John Lennon. También escucho a Rosalía.

¿Gazpacho o salmorejo, tortilla de patatas con o sin cebolla, cerveza o vino blanco?

Gazpacho extremeño, sin dudarlo; tortilla de patatas con cebolla, siempre; y entre cerveza o vino blanco, me quedo con un buen vino blanco, bien fresco y, si puede ser extremeño, mejor que mejor.

¿A quién invitaría a compartir unos días de verano en Extremadura y qué plan le propondría?

Invitaría a alguien que todavía no conozca Extremadura, porque pocas cosas disfruto más que enseñar mi tierra a través de mis propios ojos. Le propondría un viaje sin prisas: descubrir nuestros pueblos y su patrimonio, bañarnos en cualquiera de nuestras maravillosas piscinas naturales.

Cuando llegue septiembre, ¿qué le gustaría poder decir que ha conseguido este agosto?

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Me gustaría poder decir que ha sido un agosto bien vivido. Que profesionalmente he contribuido a que quienes nos han visitado se lleven buen recuerdo de nuestra tierra y ganas de volver. En lo personal, que he encontrado tiempo para mi gente, para los reencuentros, las conversaciones y esos pequeños momentos que se convierten en grandes recuerdos.