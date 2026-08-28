Un centenar de efectivos vigilará la gala de las Medallas de Extremadura, marcada por el fenómeno Sanguijuelas del Guadiana

La gala de entrega de las Medallas de Extremadura, que se celebrará el próximo 7 de septiembre en el Teatro Romano de Mérida, contará con un dispositivo especial de seguridad y emergencias integrado por alrededor de un centenar de efectivos. La celebración tendrá este año como gran atractivo añadido la participación de Sanguijuelas del Guadiana, que actuará durante el acto institucional y ofrecerá después un concierto gratuito.

El operativo estará formado por profesionales de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja y 112, a los que se sumarán el Puesto de Mando Avanzado y el personal de seguridad privada contratado por la organización.

Los detalles se han cerrado este viernes durante la Junta de Seguridad presidida por el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, y en la que ha participado el secretario general de Interior, Emergencias y Protección Civil de la Junta, Fernando Manzano, junto a representantes de todos los cuerpos y servicios implicados.

FOTOGALERÍA | Primer concierto de Sanguijuelas del Guadiana en Badajoz / David Guilhereme

Durante la reunión se han revisado las previsiones y las diferentes circunstancias que podrían afectar al desarrollo de la jornada. El objetivo es que todos los recursos estén coordinados y puedan responder de manera "rápida y eficaz" ante cualquier eventualidad.

"Queremos que todo esté preparado para que los extremeños puedan disfrutar de un día tan importante para esta tierra con tranquilidad y seguridad", ha señalado Quintana, quien ha destacado la colaboración entre las administraciones y los distintos cuerpos participantes.

"Se llenarían 50 teatros romanos"

El dispositivo se apoyará en la experiencia acumulada durante ediciones anteriores, aunque la presencia de Sanguijuelas del Guadiana ha despertado este año una expectación especial. El grupo extremeño, cuya proyección crece "a nivel nacional e internacional", interpretará varias canciones durante la ceremonia y pondrá el broche final a la jornada con una actuación gratuita.

Los premiados en el acto de entrega de las Medallas de Extremadura 2025 / El Periódico

Fernando Manzano ha asegurado que la demanda para asistir ha sido extraordinaria. "Las solicitudes se han colapsado. Si se contase con 50 teatros romanos, también se hubieran llenado", ha afirmado.

La Junta y la Delegación del Gobierno consideran que este interés añadido hace especialmente importante la coordinación de todos los recursos desplegados, tanto en el interior del recinto como en su entorno, para que la gala y el concierto transcurran con normalidad.

Quintana ha puesto en valor el trabajo de los profesionales que participarán en el dispositivo y ha subrayado que el operativo está diseñado para que una jornada de carácter festivo e institucional se desarrolle con "las máximas garantías de seguridad".