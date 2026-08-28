La Policía dará el lunes nuevos datos sobre los más de 500 kilos de cocaína interceptados en Mérida

La operación que permitió interceptar más de media tonelada de cocaína en la A-66, a la altura de Mérida, tuvo su origen en una investigación de la Policía Nacional de Andalucía. Así lo ha confirmado este viernes el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien ha anunciado que el próximo lunes se ofrecerán nuevos detalles sobre uno de los mayores alijos descubiertos en la región.

Quintana ha explicado que la actuación fue "una iniciativa de la Policía Nacional de Andalucía", aunque ha evitado concretar el papel desempeñado por las unidades extremeñas. El delegado ha apelado a la necesidad de mantener "la máxima confidencialidad" en torno a una investigación que continúa abierta.

El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, en una imagen de archivo. / Jesús G. Hinchado

El representante del Gobierno ha confirmado además que la intervención se produjo dentro del término municipal de Mérida. La Policía Nacional ofrecerá el lunes una convocatoria para ampliar la información conocida hasta ahora y esclarecer nuevos aspectos del operativo.

"Es un alijo muy importante", ha valorado Quintana, que ha aprovechado para ensalzar el trabajo desarrollado por la Policía Nacional y la Guardia Civil contra el tráfico de drogas.

Dos detenidos, uno menor

El cargamento fue descubierto durante la noche del pasado martes, 25 de agosto, en un turismo interceptado en el kilómetro 692 de la A-66. En el interior del vehículo viajaban dos personas, una de ellas menor de edad, que fueron detenidas como presuntas responsables de delitos de tráfico de drogas y falsedad documental.

La investigación comenzó a partir de informaciones obtenidas por los propios agentes. Con esos datos, la Policía activó un dispositivo para localizar el coche y seguir sus movimientos hasta conseguir darle el alto cuando circulaba por el término municipal de la capital extremeña.

En el vehículo aparecieron 18 fardos con signos de humedad y envueltos en una red, un sistema utilizado habitualmente para facilitar la recuperación de la mercancía en el agua. Cada uno contenía 30 paquetes perfectamente embalados, con un peso aproximado de un kilogramo por unidad.

El menor fue entregado a sus progenitores siguiendo las instrucciones de la Fiscalía, mientras que el segundo detenido quedó a disposición de la autoridad competente. Las pesquisas deberán determinar ahora el origen del cargamento, su destino y si existen más personas relacionadas con su traslado.