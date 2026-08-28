La rave de La Granja se salda con diez detenidos y 65 conductores positivos en alcohol o drogas

La Guardia Civil ha hecho balance del dispositivo desplegado con motivo de la concentración no autorizada celebrada este mes en la zona de La Granja que llegó a reunir a miles de personas. Entre los días 13 y 20 de agosto, los agentes mantuvieron un operativo permanente centrado en la seguridad ciudadana, la prevención, el tráfico y la atención de las distintas incidencias que se fueron produciendo.

Entre las actuaciones desarrolladas se incluyen detenciones por diferentes hechos delictivos. El balance recoge, entre ellas, cuatro personas detenidas por su presunta implicación en delitos de usurpación de inmuebles y daños, además de la intervención de varias armas blancas., además de otras seis por delitos relacionados con la seguridad vial.

La actuación policial también se tradujo en más de 30 actas por infracciones administrativas relacionadas con la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, principalmente por tenencia y consumo de sustancias estupefacientes. A estas se sumaron expedientes por otras infracciones, entre ellas la acampada ilegal y los incumplimientos relacionados con la Ley de Aguas.

65 conductores denunciados por alcohol y drogas

La seguridad vial fue otro de los ámbitos que concentró buena parte de las actuaciones. Un total de 65 conductores fueron denunciados después de obtener resultados positivos en las pruebas de alcohol y/o drogas realizadas durante el dispositivo.

De estas actuaciones se derivaron diligencias por dos delitos contra la seguridad vial, uno por conducir bajo los efectos del alcohol y otro por hacerlo bajo la influencia de drogas tóxicas o estupefacientes.

Además, los agentes instruyeron diligencias por otros cuatro delitos contra la seguridad vial. Dos estuvieron relacionados con la conducción de vehículos sin disponer del permiso de conducir, otro con la negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia establecidas legalmente y el último con un supuesto de conducción temeraria.

Pese al volumen de personas y vehículos que se concentraron en la zona, la Guardia Civil destaca un dato positivo: no se produjo ningún siniestro vial relacionado con la celebración de la rave entre el 13 y el 20 de agosto.

Golpes de calor, intoxicaciones y lesiones

El dispositivo tuvo también una importante vertiente asistencial. Los efectivos tuvieron que realizar numerosos auxilios a personas por diferentes circunstancias relacionadas con la concentración.

Entre las situaciones atendidas figuran casos de golpes de calor, consumo excesivo de sustancias estupefacientes y bebidas alcohólicas, así como personas que sufrieron fracturas y otras lesiones en las extremidades. En varios casos fue necesaria la asistencia sanitaria y el posterior traslado a centros médicos.

La Guardia Civil considera que el dispositivo permitió mantener la capacidad de respuesta ante las distintas situaciones que se fueron produciendo, con especial atención a la prevención de riesgos, la protección de las personas y del entorno y el mantenimiento de la seguridad y la convivencia.

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El despliegue tuvo que adaptarse a una situación marcada por la llegada sobrevenida de miles de personas a la zona. El objetivo fue también evitar que la concentración derivase en situaciones de mayor riesgo o alteraciones del orden público y favorecer la recuperación progresiva de la normalidad en el entorno de La Granja.