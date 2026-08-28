Educación lanza una tercera licitación con precios más altos para cubrir las últimas rutas escolares

La Consejería de Educación sacará este viernes una tercera licitación de emergencia para intentar cubrir las últimas rutas escolares que continúan vacantes. La nueva convocatoria incorporará "un pequeño incremento" en los precios y permanecerá abierta hasta el domingo a las 23.59 horas, con el objetivo de que el transporte esté garantizado al incio del curso.

"Ojalá sea la última y, si no, seguiremos trabajando. Tenemos margen porque las clases comienzan el día 10", ha afirmado la consejera de Educación, Sandra Valencia. Tras la respuesta empresarial obtenida en la segunda ronda, únicamente queda por adjudicar un porcentaje "muy pequeño" de los más de 500 recorridos que componen el servicio. Sin embargo, ha evitado concretar el número exacto de líneas pendientes.

E. P. E.

"No voy a dar cifras. Creo que ahora mismo no vale para nada", ha respondido al ser preguntada por el balance. Valencia ha insistido en que son "muy poquitas" las rutas sin empresa y ha confiado en que la nueva convocatoria permita cubrir la totalidad.

Un nuevo incremento

La tercera licitación incluirá los trayectos que hayan quedado desiertos tras el último procedimiento. Se trata, según la consejera, de rutas que pueden presentar mayores dificultades de cobertura o características diferentes al resto.

Educación ha mantenido conversaciones directas con las empresas y las asociaciones del sector para conocer en qué condiciones estarían dispuestas a prestar esos servicios. Como resultado, la convocatoria saldrá con una nueva mejora económica.

"Hemos seguido acordando diferentes cuestiones y va con un pequeño incremento. Todo sea porque se complete el transporte escolar y el día 10 esté asegurado para todos", ha explicado Valencia, sin precisar cuánto aumentarán las cantidades ofrecidas.

Las compañías interesadas podrán presentar sus propuestas hasta las 23.59 horas del domingo. Los técnicos comenzarán a revisar la documentación el lunes y la consejería espera poder cerrar el proceso durante la próxima semana.

Fotogalería | Las familias extremeñas y los estudiantes protestan por la falta de transporte escolar /

Las 25 nuevas rutas, encauzadas

Valencia ha calificado de "éxito" la segunda contratación de emergencia por el elevado número de solicitudes recibidas. Las 25 rutas incorporadas posteriormente (20 de nueva creación y cinco procedentes de renuncias) ya cuentan con propuesta de adjudicación desde este jueves.

A lo largo de este viernes está previsto completar las propuestas correspondientes al resto de recorridos incluidos en esa segunda ronda. El procedimiento exige comprobar una por una las ofertas y toda la documentación aportada antes de que la Dirección General pueda adjudicar cada servicio.

"Es un proceso muy tedioso. Son muchas rutas y se ha tenido que revisar muchísima documentación", ha señalado la responsable autonómica.

Tranquilidad a las familias

La tercera convocatoria es consecuencia del retraso sufrido por la licitación ordinaria del transporte escolar. Un error detectado en el Anexo II bis de los pliegos obligó a dejar sin efecto las primeras ofertas y llevó a la Junta a recurrir a contratos de emergencia para prestar provisionalmente el servicio.

La consejera ha trasladado un "mensaje de tranquilidad" a la comunidad educativa y ha defendido el trabajo desarrollado por el Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios. "Están trabajando mañana, tarde y noche. Anoche se fueron de aquí a las once", ha destacado.

Educación mantiene contactos con las compañías, las asociaciones de transportistas y las familias, a través de la Freampa. "Vamos por buen camino", ha sostenido Valencia, aunque reconoce que el resultado definitivo dependerá de las propuestas que lleguen durante el fin de semana.

"Yo no puedo asegurarlo hasta que vea ese correo con la propuesta. Nuestra prioridad absoluta es que todos los alumnos tengan garantizado el transporte el primer día de clase", ha concluido.